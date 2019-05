El dólar baja en la semana, por primera vez desde fin de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario bajó ayer por segunda jornada consecutiva al situarse en $ 35,149, lo que implicó una caída respecto al día anterior de 0,179%. Con esta evolución, cerró la semana con una variación “punta a punta” de -0,3%, lo que no ocurría desde marzo.

Asimismo, en lo que va del mes la moneda estadounidense acumula una suba de 0,48% y en lo que ha transcurrido del año un aumento de 8,52%.

Al igual que ocurrió el jueves, el Banco Central (BCU) no intervino en el mercado. Igualmente, acumuló ventas por US$ 68,1 millones en la semana y US$ 570,8 millones en mayo.

RELACIONADAS El dólar hoy bajó por segundo día consecutivo sin intervención del Banco Central By Fabian Tiscornia El dólar hoy bajó por segundo día consecutivo sin intervención del Banco Central El dólar hoy bajó por segundo día consecutivo sin intervención del Banco Central

Que sin participación de la autoridad monetaria el dólar descienda, es una señal que da resultado la medida adoptada el miércoles de recomprar Letras de Regulación Monetaria (LRM) -deuda que emite para quitar pesos del mercado- y ofrecer a los inversores pagárselas en pesos o dólares. Con esto logra que quienes quieran cambiar su portafolio de pesos a dólares no tengan necesidad de pagar por el mercado de cambio para hacerse de la moneda estadounidense, lo que impulsa al alza la cotización.

Durante la pasada jornada, el billete verde se movió entre un precio mínimo de $ 35,140 y un máximo de $ 35,170 para cerrar finalmente en $ 35,15.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 36 transacciones por US$ 15,3 millones. En la semana se negociaron US$ 145,5 millones en 264 transacciones, siendo el día de mayor operativa el lunes.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar cotizó a la baja tanto a la compra como a la venta cerrando en $ 34,4 y $ 35,9 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, la divisa finalizó en 4,03 reales con una baja de -0,47% respecto al día anterior. La caída acumulada en la semana fue de 1,28%.

En Argentina el dólar bajó 0,6% respecto a la jornada anterior al cerrar en 44,82 pesos locales. En la semana registró una baja de 0,44%.