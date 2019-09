El dólar baja por tercera jornada consecutiva, la calma se afianza en el mercado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó hoy 0,16% y cotizó en promedio a $ 36,592. En la jornada, se movió entre $ 36,55 y $ 36,61, alejándose de los $ 37 que estuvo cerca de tocar el lunes (cuando llegó a negociarse a $ 36,85).



El Banco Central (BCU) nuevamente no tuvo necesidad de intervenir (no la ha hecho desde que comenzó septiembre) en el mercado de cambios.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó siete centésimos y cerró a $ 35,86 a la compra y $ 37,36 a la venta.



El peso argentino cerró a $ 0,40 y $ 1 respectivamente.

En Argentina baja la tensión del dólar y los mercados

El riesgo país de Argentina bajaba hoy por segunda sesión consecutiva y los activos rebotaban, mientras el peso argentino buscaba niveles de equilibrio tras un derrumbe por la derrota del oficialismo en las elecciones primarias, que derivó en urgentes medidas financieras.



El índice de riesgo elaborado por la banca JP Morgan caía 156 unidades a 2.180 puntos básicos, luego de rozar esta semana niveles de 2.600 puntos y aún cerca de máximos desde 2005, cuando el país estaba en plena reestructuración de deuda.



El dólar en Argentina cerró estable hoy en 56,01 pesos argentinos.



"Tras el abrupto derrumbe que vienen experimentando, los activos locales ensayan un rebote técnico de la mano de operadores que buscan tomar selectivamente algunas posiciones apostando al excesivo castigo acumulado, mientras siguen atentos al clima político", dijo Gustavo Ber, economista titular de la consultora Estudio Ber.



Con un renovado viento a favor, por precios por el piso, la bolsa argentina trepó un 8,9% y la deuda soberana avanzó un 3% en promedio, por compras de oportunidad entre inversores institucionales.



El gobierno de Mauricio Macri dispuso en los últimos días prolongar los vencimientos de la deuda de corto plazo, de los bonos bajo legislación local, bajo ley extranjera y el repago de un crédito de US$ 57.000 millones del Fondo Monetario Internacional, e impuso un plan de restricción cambiaria también conocido como cepo cambiario para frenar la huida de capitales.



Solo en agosto, el peso se depreció un 26,3%, los bonos cayeron un 39,4% y la bolsa se derrumbó un 41,4%.



"El proceso de renegociación de la deuda será materia a resolver por el próximo gobierno, aunque será más complejo que la idea presentada (ahora) para materializarse", dijo la consultora Delphos Investment.



"Mi principal tarea (ahora) es lograr la estabilidad económica y llevar tranquilidad", sostuvo Macri en un acto público en la provincia central de Córdoba.



Por la cantidad de dinero que los ahorristas retiran asustados de los bancos, hay entidades que no entregan más de US$ 10.000 en efectivo, salvo que se haya avisado con anticipación, dijeron operadores.



Agregaron que, aunque en la semana ha ido disminuyendo lentamente la concurrencia de público a los bancos, todavía hay entidades que no permiten comprar divisas por internet ya que están retrasadas en la adaptación de sus sistemas a los cambios del banco central.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]