Dólar: el BCU salió a poner “piso” a su precio

Luego de 10 jornadas consecutivas a la baja (la racha de caídas más larga desde octubre de 2009 cuando retrocedió en 11 jornadas seguidas), el dólar subió 0,1% ayer. El Banco Central (BCU) dio al mercado la señal de que el debilitamiento del billete verde llegó a un límite.

En efecto, la moneda estadounidense había retrocedido 2,57% en esas 10 jornadas y ayer el BCU salió a comprar divisas para marcar un “piso” al dólar. El Central no compraba dólares desde el 31 de julio pasado y ayer adquirió US$ 2 millones, de un total de US$ 17 millones que se negociaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).



El dólar interbancario cotizó ayer en promedio a $ 37,036 y en ese nivel acumula una caída de 2,12% en el mes, aunque aumenta 14,34% en lo que va del año. El billete verde cotizó ayer entre $ 36,95 y $ 37,17 para cerrar en $ 37,10.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió siete centésimos y cerró a la compra en $ 36,32 y a la venta en $ 37,82.

Reunión clave.

Ayer se reunió el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU y señaló que “se ha mantenido una depreciación de nuestra moneda (frente al dólar) superior a la registrada para la mayoría de las monedas de economías emergentes y otras monedas relevantes de economías desarrolladas”.



En el comunicado emitido tras la reunión, el BCU puntualizó que “durante el cuarto trimestre se observaron instancias de alta volatilidad en el mercado de cambios derivadas del entorno global y particularmente regional, con fuertes presiones compradoras de divisas”. Esa situación, se revirtió en diciembre.



Ante ello, “el Banco Central intervino a efectos de evitar volatilidades excesivas en dicho mercado”, agregó.



Por otro lado, el BCU evaluó que “el nivel de actividad de la economía uruguaya mostró signos de recuperación en el tercer trimestre, más allá de las expectativas de crecimiento para el próximo año basadas en los proyectos de Participación Público Privada y otros emprendimientos de gran porte como por ejemplo la planta procesadora de celulosa”.

Analizó que “la inflación alcanzó 8,40% en el año móvil cerrado a noviembre (la meta es entre 3% y 7%), donde se continúa notando un fuerte un impulso por parte de los bienes transables (aquellos que se comercian con el exterior), principalmente asociado al aumento del precio de la carne, compensado parcialmente por un descenso en los bienes no transables”.



Además remarcó que “la prima por riesgo país de Uruguay registra niveles bajos y estables y las reservas internacionales brutas y netas se encuentran en niveles que dotan a Uruguay de una situación de liquidez internacional confortable”.



Por ello, “en función de la evolución de la actividad económica, de la inflación y de las expectativas de inflación y de acuerdo a la coyuntura y perspectivas macroeconómicas, el Copom estimó necesario mantener una política monetaria moderadamente contractiva, consistente con la actual fase del ciclo económico”.



Eso en la teoría implica que la oferta de dinero estaría levemente por debajo de la demanda, con el objetivo de moderar la suba de precios. En la práctica, el instrumento elegido por el BCU (agregados monetarios) hace difícil de visualizar si eso ocurre o no.

El Central manifestó además que “la situación global y doméstica continuará siendo monitoreada hasta el próximo Copom, el que tendrá lugar en abril de 2020” y “durante este período utilizará todos sus instrumentos disponibles a efectos de contribuir a mantener la inflación y las expectativas de inflación dentro del rango meta y mitigar el traspaso de la incertidumbre internacional y regional al mercado doméstico”.

La situación en la región.

En Brasil, el principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,38% ayer y cerró en 4,06 reales. En el mes el dólar en Brasil acumula una baja de 3,88% y en año sube 4,76%.



En Argentina, la moneda estadounidense bajó 0,17% en el mercado oficial y cerró en 59,89 pesos argentinos. En el mes, el billete verde cae 0,08% y en el año aumenta 58,86%.



El dólar blue, en el segmento informal subió ayer 1,6%, a 77/78 pesos argentinos, luego de alcanzar un nivel máximo histórico intradiario de 78,75 pesos vendedor en los primeros negocios, comentaron operadores. (Con información de Reuters)