Dólar blue en Argentina bajó un 8%, ¿por qué y cuál es el valor actual?

Los resultados de las elecciones 2019 en Argentina tuvieron, como era de esperar, un impacto directo en el escenario económico y en la cotización del dólar. Las recientes restricciones para la compra de divisa extranjera —también llamado cepo— volcaron el interés del mercado hacia la cotización del dólar blue.

Apenas comenzada la tarde, el dólar blue cotizaba a 65 pesos argentinos para la compra y 68 pesos argentinos para la venta, mientras que el dólar oficial estaba a 58,41 pesos argentinos para la compra y 63,41 pesos argentinos para la venta.



Respecto de la cotización de apertura de hoy, el dólar blue bajó un 8% ya que inicialmente estuvo en 74 pesos argentinos. El dólar oficial también tuvo una caída de cuatro centavos en relación a su cotización de la mañana, lo que tiene efectos sobre el valor del blue.



Probablemente haya influido en ambas cotizaciones las señales dadas luego del domingo por el presidente Mauricio Macri y el mandatario electo, Alberto Fernández, que llevaron cierta tranquilidad al mercado e impactaron sobre las expectativas.

De acuerdo a los movimientos oficiales de ayer, la divisa extranjera había cerrado a 58,94 pesos para la compra y 63,94 pesos para la venta y el dólar blue alcanzó los 70 pesos para la compra y 73 pesos para la venta. En una comparativa de ambas cotizaciones, hubo momentos en que la brecha entre dólar oficial y el paralelo superó el 19%.



Los próximos días serán cruciales para ver cómo se comportan los actores económicos en relación al cepo cambiario, medida instrumentada para proteger las reservas del Banco Central y que también está dirigida a estabilizar el mercado.

Nuevas medidas.

El Banco Central de Argentina ayer oficializó nuevas políticas económicas luego de las elecciones nacionales del domingo. Un edurecimiento del cepo cambiario volvió a cambiar las reglas del juego de la compra y venta de dólares.



Una de las nuevas políticas económicas, por ejemplo, es que el límite para comprar dólares bajó de US$ 10.000 a US$ 200 mensuales para las personas físicas que hagan la operación a través de su cuenta bancaria. Por otro lado, en el caso de las personas que lo hacen en efectivo, el tope es de US$ 100. Los límites no son acumulativos.



El cepo cambiario, que se empezó a aplicar el 1 de septiembre del presente año, estará vigente hasta el 31 de diciembre. El traspaso de mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández será el 10 de diciembre del presente año. El nuevo presidente tendrá que evaluar cuáles son las medidas económicas necesarias para manejar la situación del país.



