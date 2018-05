Dólar bajó hoy casi lo mismo que había subido ayer

En promedio, el dólar interbancario cotizó en $ 30,006 hoy, en un mercado donde se negociaron US$ 18,1 millones.



La divisa estadounidense se movió entre $ 29,75 y $ 30,09 en la jornada, para cerrar al precio máximo.



Al público, en las pizarras del Banco República el dólar bajó 27 centésimos y cerró a $ 29,48 y $ 30,68 respectivamente.



El presidente del Banco Central (BCU) Mario Bergara dijo hoy que “estamos en el medio del ruido y hay que esperar un poco porque no hay que tomar decisiones drásticas en el medio de las turbulencias”.



Entrevistado en La Mañana de radio El Espectador, Bergara indicó que “la exposición uruguaya a la economía regional, y en particular a la argentina, se redujo mucho”, y por esa razón “todo el ruido” que hay al otro lado del Río de la Plata tiene “impactos muy poco significativos” en Uruguay.



En Argentina, el peso mayorista subió un tenue 0,04%, a 22,71 pesos argentinos por cada dólar, tras tres sesiones seguidas con fuertes bajas, en medio de una caída global del dólar y una leve reducción en la tasa de largo plazo en Estados Unidos.



El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió en el mercado contado unos US$ 150 millones para sostener la cotización de la moneda, comentaron operadores.



En un contexto de desconfianza financiera, la tasa interbancaria de Argentina subió 550 puntos básicos, al 43% anual, ante necesidades de pesos por coberturas a plazos más largos, acotaron operadores.



[EN BASE A REUTERS]