Dólar cae en mundo, pero sube en Uruguay

Tras dos días a la baja, el dólar interbancario volvió a subir ayer, un 0,4% y cotizó en promedio a $ 36,476. En las semana, la moneda estadounidense subió 0,77%. En lo que va de agosto aumenta 6,19% y en el año lleva un alza de 12,62%.

El Banco Central (BCU) intervino ayer vendiendo dólares en el mercado spot (contado) por US$ 6,7 millones. En la semana, el Banco Central intervino tres días (lunes, martes y viernes) en los cuales vendió un total de US$ 56,6 millones. De ese monto, US$ 35,5 millones fueron en el spot, US$ 15 millones en el mercado de futuros y US$ 6 millones en el mercado forward. En lo que va de agosto, el BCU vendió US$ 267,7 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en la semana 430 transacciones por US$ 224,6 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 18 centésimos y cerró ayer a $ 35,75 a la compra y a $ 37,25 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense aumentó 1,01% y cerró en 4,08 reales. En la semana el dólar en Brasil presentó un alza de 2,3%, en agosto acumula una suba de 8,5% y en el año la variación es al alza en 5,4%.



En igual sentido en Argentina el dólar se incrementó 0,11% y cerró en 55,15 pesos argentinos. En la semana, el dólar en Argentina tuvo un alza de 0,27%, aunque en agosto acumula una suba de 25,68% y en el año el aumento es de 46,29%.



A nivel global, el dólar cayó ayer tras una nueva escalada en la guerra comercial (ver nota en esta página). Eso desencadenó la venta masiva del dólar, que cayó desde un máximo de tres semanas frente al euro.



La moneda estadounidense tocó un mínimo de una semana frente al yen y cerró en 105,32 yenes, un descenso de 1,1%. Anteriormente, alcanzó un máximo de una semana de 106,73 unidades de la moneda nipona.



Contra el yuan chino, el dólar aumentó un 0,6% a 7,13 yuanes, después de haber tocado anteriormente un máximo de dos semanas de 7,1332 yuanes. El euro subió 0,6% a US$ 1,1148, luego de tocar un mínimo de tres semanas de US$ 1,1052. (Con información de Reuters).