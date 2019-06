El dólar cae en Uruguay pero sube en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la jornada, el dólar se movió entre de $ 35,20 y $ 35,32 para cerrar en su máximo. El Banco Central (BCU) sigue sin intervenir desde el 20 de mayo.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron US$ 40,6 millones en 79 transacciones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó cuatro centésimos tanto a la compra como a la venta cerrando en $ 34,57 y $ 36,07.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense bajó 0,59% y finalizó en 3,87 reales. En el año acumula una baja de 0,89%.



En Argentina el dólar cayó 2,3% y cerró en 43,67 pesos argentinos. En lo que va del año acumula una suba de 15,84%.



A nivel global, el dólar ayer subió después que el presidente Donald Trump expresó optimismo sobre alcanzar un acuerdo comercial con China, en momentos en que el mercado siguió atento a las tensiones sobre comercio y la política de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).



El billete verde ha estado bajo presión últimamente ya que la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo amenaza con golpear el crecimiento económico global, que se suma a apuestas por un recorte de las tasas de interés de la Fed.



De todas formas, aún no se produce un declive sostenido contra el euro, ya que la moneda estadounidense se sigue beneficiando porque las tasas de interés en el país están relativamente más altas que en Europa.



El dólar fue impulsado el miércoles después de que Trump dijo que tenía la “sensación” de que se podría alcanzar un acuerdo comercial con China, aunque nuevamente amenazó con incrementar los aranceles sobre los bienes chinos si no se logra un entendimiento.



El dólar cayó brevemente más temprano en la sesión después de que el Departamento del Trabajo dijo que su índice de precios al consumidor aumentó 0,1% el mes pasado.



Con información de Reuters.