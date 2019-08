El dólar se calma en Argentina y vuelve a subir en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar aumentó 0,7% ayer y alcanzó un nuevo máximo desde que en marzo de 1993 empezó al circular el peso uruguayo (si bien esto es anecdótico, porque no tiene ninguna implicancia a nivel económico por el largo tiempo transcurrido). En promedio, el interbancario cotizó ayer en $ 36,605.

En lo que va de agosto el billete verde sube 6,56% y en el año 13,01%.



La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 36,55 y un valor mínimo de $ 36,65 para cerrar en $ 36,58.



El Banco Central (BCU) intervino en el mercado de cambios por séptima jornada consecutiva, vendiendo reservas de forma de contener la suba del dólar. Las ventas totales del BCU ayer fueron de US$ 11,7 millones (US$ 3,7 millones en el mercado spot -contado- y US$ 8 millones en el de futuros y forwards). Las ventas acumuladas del Central en el mes alcanzan a US$ 261 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 90 transacciones por US$ 42 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 8 céntimos y cerró a $ 35,83 a la compra y $ 37,33 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,37% ayer y finalizó en 4,04 reales. En el mes el alza del dólar en Brasil es de 7,37% y en el año de 4,30%.



En sentido contrario en Argentina la divisa estadounidense bajó 0,45% con respecto al viernes (ayer fue feriado por lo que no hubo cotización) y cerró en 54,75 pesos argentinos. En agosto el dólar en Argentina sube 24,77% y en el año 45,23%.



Argentina designó un nuevo ministro de Hacienda como piloto de tormentas para lidiar con la grave crisis económica que sacude al país. “Estamos en un momento complejo (...) Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos”, dijo Hernán Lacunza tras asumir ayer como nuevo ministro de Hacienda.



En la conferencia de prensa, el presidente del banco central, Guido Sandleris, dijo que la entidad seguirá interviniendo en el mercado de cambio para prevenir que el peso siga cayendo e impulse la inflación.



Si bien el dólar se calmó ayer, el riesgo país se ubicaba en 1.859 puntos básicos desde los 1.659 puntos del viernes, mientras que la bolsa de Buenos Aires se hundió un 10,43%.



Lacunza “tiene sus manos atadas por el marco del FMI ya que Argentina tiene metas fiscales que necesita alcanzar (...) Espero que la moneda se mantenga en el actual nivel en las próximas semanas, creemos que es un valor justo”, afirmó Edward Glossop, economista para América Latina de Capital Economics.



A nivel global, el dólar bajó ayer en línea con el descenso del rendimiento de los bonos del Tesoro, mientras los inversores esperan anuncios de medidas que alivien la preocupación sobre una recesión en Estados Unidos.



La aversión al riesgo llegó al mercado un día después de que los inversores alabaran la posibilidad de nuevas medidas de estímulo de los bancos centrales mundiales para apuntalar sus atribuladas economías.



El índice dólar -que mide al billete verde frente a seis divisas relevantes- bajó un 0,2% a 98,166 después de haber subido anteriormente a un máximo de dos semanas y media de 98,40. El índice alcanzó su máximo de 2019 de 98,932 a principios de mes. (Con información de Reuters).