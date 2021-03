El dólar se calma: tuvo la mayor caída diaria en dos meses, luego de valores máximos en casi un año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario bajó por segunda jornada consecutiva, esta vez 0,41% y se negoció en promedio a $ 44,36, volviendo a cotizar en valores cercanos a los del cierre de la semana anterior, tras alcanzar máximos en casi un año el martes. La de ayer fue la mayor caída diaria en más de 2 meses (el 4 de enero pasado el dólar bajaba 0,43%).

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 44,30 y $ 44,40 para finalizar en $ 44,35. El valor de cierre cayó 0,43% respecto al anterior.



El Banco Central del Uruguay no intervino directamente ayer a diferencia de los días previos, cuando salió a vender dólares de forma de moderar la suba del tipo de cambio, tras 10 meses sin hacerlo. En las tres jornadas en las que intervino, el Central vendió US$ 29 millones (US$ 16 millones a futuro y US$ 13 millones forward).



Sí intervino indirectamente ya que ayer emitió Letras de Regulación Monetaria (un título de deuda en pesos) con vencimiento a 378 días, por lo que lo inversores tenían la opción de comprar las mismas con dólares. Esta medida fue implementada el año pasado para que los agentes se pudieran hacer de instrumentos en pesos sin pasar directamente por el mercado de cambios y presionar a la baja a la divisa estadounidense. El 17,24% de lo emitido se compró con dólares.



En marzo el dólar acumula un aumento de 2,81% y en el año sube 4,76%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 45 operaciones por un monto de US$ 19,4 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 20 centésimos ayer y cerró en $ 43,15 a la compra y $ 45,55 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar volvió a caer, esta vez 2,71% y cerró en 5,589 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil sube 1,06% y en lo que va del año 7,55%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,07% y finalizó en 90,78 pesos argentinos. En el mes lleva un alza de 1,07% y en año de 7,88%.

Riesgo país.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP cayó ayer 9 unidades y cerró en 122 puntos básicos. En lo que va de marzo el UBI baja 4 unidades mientras que en el año sube 8 puntos básicos.