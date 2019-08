El dólar en calma en Uruguay, mientras subió fuerte en Argentina y Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a los saltos que tuvo en buena parte de la jornada de ayer en la región, en el mercado local el dólar interbancario se mantuvo prácticamente estable.

La divisa cotizó en promedio a $ 36,501, un 0,01% por encima del lunes. El billete verde cotizó entre $ 36,47 y $ 36,55 para cerrar en $ 36,50.



En lo que va de agosto el dólar sube 6,26% mientras que en lo que va del año se incrementa 12,69%.



El Banco Central, a diferencia del lunes no intervino en el mercado de cambios. Las ventas acumuladas en agosto son de US$ 287,9 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 72 transacciones por un monto de US$ 42,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 3 céntimos y cerró a $ 35,75 a la compra y $ 37,25 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,6% al finalizar en 4,132 reales. En agosto el alza acumulada es de 10,38% y en el año de 7,22%.



El Banco Central de Brasil intervino en el mercado de divisas con una rara venta de dólares en el mercado spot, luego de que el real cayó a su nivel más bajo en casi un año frente al dólar de 4,194 reales.



En igual sentido en Argentina la moneda estadounidense aumentó 1,83%, para cerrar en 56,30 pesos argentinos. En agosto el dólar en Argentina lleva un salto de 28,3% y en 2019 el aumento es de 49,34%.



El Banco Central argentino vendió US$ 302 millones de sus reservas y otros US$ 60 millones por cuenta del Tesoro para atenuar la caída del peso argentino.



“El mercado está desbordado y todo es vendedor. Cae la deuda y la bolsa, lo que presiona al tipo de cambio y no alcanza el esfuerzo del Banco Central con la inyección de dólares. El descrédito está en aumento y se refleja en un nuevo salto del riesgo país”, dijo un agente financiero de la banca privada extranjera.



A nivel global, la renovada cautela sobre la resolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China llevó a los inversores a buscar activos seguros, lo que profundizó la inversión de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro y debilitó al dólar. El índice dólar bajó 0,04% a 98,037. (Con información de Reuters).