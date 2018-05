Dólar cayó ayer por debajo de los $ 31

Cayó ayer por debajo de los $ 31 tras ocho sesiones en que no lo hacía (el 16 de mayo se negoció en $ 30,739). Como consecuencia, reduce a 8,33% lo que lleva de aumento en el mes y a 7,7% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense descendió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta al finalizar en $ 30,35 y en $ 31,75 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron en total 32 transacciones por un monto equivalente de US$ 14,72 millones. La operativa fue significativamente inferior a la registrada en las sesiones previas (US$ 26,24 millones y US$ 14,72 millones el lunes y martes respectivamente).

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio menor de $ 30,85 y un precio mayor de $ 31,05, para cerrar finalmente en el precio máximo alcanzado.

En Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— la divisa cortó con una caída de apenas 0,07% la racha de cuatro jornadas seguidas al alza al finalizar en 3,7367 reales.

En dirección opuesta se movió el dólar estadounidense en Argentina, en tanto registró un leve aumento de 0,02% al negociarse ayer en 24,905 pesos argentinos. De este modo, ya son seis sesiones seguidas en que la divisa cierra al alza.

A nivel internacional, el índice dólar que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, retrocedió un 0,8% a 94,038. En particular, el euro subió ayer un 1,2% a un máximo de 1,1676 dólares. Esta recuperación fue en parte como resultado de una reducción de las tensiones políticas en Italia. A pesar de ello, registra una caía del 4% frente al dólar en lo que va del mes. CON INFORMACIÓN DE REUTERS