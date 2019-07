El dólar cayó 2,2% en cuatro días: entre la noticia de UPM y la pérdida de competitividad

El dólar interbancario registró ayer una reducción de 1,22% al cotizar en promedio a $ 34,39. Se trata del valor más bajo para la divisa desde el 17 de abril de 2019, cuando había cotizado en $ 34,24.



A su vez, desde el 16 de mayo del año pasado que el billete verde no presentaba una variación diaria a la baja tan pronunciada.

En los días transcurridos de julio, el dólar mostró una caída de 2,26% en la plaza local, mientras que en el año acumula una suba de 6,17%.



El Banco Central (BCU) permanecía inactivo en el mercado cambiario desde el 22 de mayo pasado. Ayer volvió a intervenir a través de compras en el mercado de futuros y forward, que sumaron US$ 11 millones con precios de operación que variaron entre $ 34,41 y $ 34,96.



La noticia de la jornada fue la confirmación de UPM de la construcción de una nueva planta de celulosa en Uruguay, y el economista Aldo Lema lo vinculó a la evolución del dólar. En Twitter, destacó la caída de 2% de la divisa a nivel interbancario, mientras los bonos uruguayos mostraron “alzas significativas en moneda nacional (pesos y UI), y leves en dólares”.

Asimismo, el dólar va cuatro días de caída en la cotización, donde acumuló una reducción de 2,2%. El economista Javier De Haedo -asesor económico del candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick- planteó en Twitter que “en cuatro días se pierde la competitividad que se había recuperado en más de dos meses”. Agregó que el BCU demuestra un “comportamiento asimétrico reiterado” al intervenir en el mercado, y se preguntó: “¿Querrán un dólar barato electoral como Macri?”.

Ayer a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 38 transacciones por US$ 15,6 millones. Durante la jornada, la divisa cotizó por debajo de $ 35 con precios que oscilaron entre un mínimo de $ 34,14 y un máximo de $ 34,8 para cerrar finalmente en su menor valor.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cotizo a la baja, cerrando tanto a la compra como a la venta por debajo de $35. La cotización a la compra fue $ 33,44 y a la venta $34,9. En términos porcentuales, la variación diaria fue -1,85% a la compra y -1,77% a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el billete verde mostró una suba al finalizar en 3,76 reales, con una ascenso de 0,59% respecto al día anterior. En igual sentido operó en Argentina, donde la moneda estadounidense cerró en 42,66 pesos locales, lo que implicó una suba de 0,49%.

MEF licitó Notas del Tesoro en UP por US$ 31,8:

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) licitó ayer Notas del Tesoro en la Unidad Previsional (UP) -creada en 2017 y que está indexada a la evolución de los salarios nominales, valor de ajuste de las pasividades- y terminó adjudicando un millón de UP, equivalentes a US$ 31,8 millones.



La licitación fue de la Serie 2 con vencimiento al 29 de agosto de 2033.



Lo adjudicado fue un 52,63% del monto propuesto -1,9 millones de UP o US$ 60,5 millones- y superó en un 33,3% lo licitado -750.000 UP o US$ 23,8 millones-.



En el informe que acompañó la Rendición de Cuentas, el MEF señaló que va a buscar “profundizar la liquidez del mercado en UP”, promoviendo emisiones de otros actores del sector público.