Dólar cayó luego de máximo en meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la jornada de ayer el dólar cayó luego de que el miércoles alcanzara el valor máximo en casi 10 meses (el 15 de mayo se negociaba en $ 44,052). Ayer la moneda americana bajo levemente 0,08%, luego de cotizar por tres jornadas consecutivas al alza, y se negoció en un valor promedio de $ 43,903. La divisa estadounidense cotizó entre $ 43,7 y $ 44,06 para finalizar en el máximo, este valor subió 0,14% respecto al anterior.

En el mes el dólar acumula un aumento de 1,76% y en el año sube 3,69%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 45 operaciones por un monto de U$S 18,6 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo estable y cerró en $ 42,85 a la compra y $ 45,25 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cae luego de aumentar durante cinco días consecutivos. La caída fue de 2,33% y cerró en 5,6008 reales. En el mes la moneda americana en Brasil sube 1,28% y en lo que va del año 7,78%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,07% y cotizó en un valor de 90,29 pesos argentinos. En el mes sube 0,52% y en año 7,30%



A nivel global, el dólar subió a máximos de tres meses después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no mostró preocupación por una reciente liquidación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, como esperaban algunos operadores, lo que elevó los rendimientos de la deuda y la demanda por el billete verde.



El índice dólar (que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas), subió 0,53% a 91,561, después llegar a 91,663, su mayor nivel desde el 1 de diciembre. El euro cayó un 0,73% a US$ 1,1973.



El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cae 3 unidades (2,5%) y cerró en 118 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (Bonos Americanos). En lo que va de marzo el UBI cae 8 unidades (-6,3%) mientras que en el año sube 4 puntos básicos (3,5%). (Con información de Reuters)