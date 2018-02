El dólar cayó un 0,12% en la semana

En la semana registró una caída del 0,12% y como consecuencia acumula un incremento de 0,07% en lo que va del mes y una caída de 1,3% en lo que va del año.

El Banco Central (BCU) continúa siendo protagonista dando sostén a un dólar que continúa debilitado. La autoridad monetaria adquirió ayer US$ 14,5 millones (un 69,7% del total operado). Con participación directa en el mercado en cuatro de las cinco sesiones de operativa de la semana, el BCU compró un total de US$ 125,8 millones y con ello asciende a US$ 275,2 millones lo adquirido en lo que va del mes.

Por su parte en lo que va del año esta cifra asciende a US$ 816,5 millones, un 51,2% del total transado en el mercado.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense descendió 12 centésimos a la compra al cerrar en $ 27,89 y mientras que a la venta cayó dos centésimos al cotizar en $ 28,89.

La operativa fue reducida a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en tanto se realizaron un total 46 transacciones por un monto equivalente a US$ 20,74 millones. La moneda estadounidense osciló ayer entre un precio menor de $ 28,38 y un precio mayor de $ 28,45, para finalmente cerrar en el precio mínimo alcanzado.

Durante la semana se realizaron un total de 383 por un monto de US$ 181,12 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó a la baja y se negoció en 3,2417 reales con una caída de 0,22%. A diferencia de lo ocurrido en el resto de la región, en Argentina el dólar cerró al alza. Registró un incremento de 0,14% y cotizó en 19,9683 pesos argentinos.

A nivel global, el índice dólar que evalúa el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas avanzó ayer un 0,12% a 89,847. Esto contribuyó a que el índice registrara un aumento semanal "punta a punta" de 0,8%.

Este fortalecimiento del dólar fue en parte como consecuencia de expectativas favorables de los inversores ante la posibilidad de una política más agresiva por parte de la Reserva Federal.