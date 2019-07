Dólar cerró con descenso en Uruguay y la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario promedio bajó ayer 0,245% respecto al cierre de la jornada anterior de operativa (miércoles) al cotizar en $ 35,016. Aunque la última operación a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) fue a $ 34,95 y la divisa no se transaba debajo de $ 35 desde fines de abril.

Con esta evolución, en la semana el billete verde mostró una variación a la baja de 0,23%, mientras que en julio presenta una caída de 0,47%. Asimismo, en lo que va del año la divisa experimentó una suba de 8,11% en la plaza local.

En la pasada jornada, tal como viene sucediendo desde junio, el Banco Central (BCU) no intervino en el mercado cambiario.

Durante la semana, el dólar estadounidense cotizó en precios que oscilaron entre un mínimo de $ 34,95 y un máximo de $ 35,1. El viernes la cotización máxima fue $ 35,08.

A través de las pantallas de Bevsa en la semana se realizaron un total de 199 transacciones por un monto de US$ 101,7 millones. El día de mayor operativa fue el martes cuando se transaron US$ 32,8 millones en un total de 68 transacciones. En tanto, ayer se hicieron 41 transacciones por un monto de US$ 21,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el billete verde cotizó a la baja cerrando en $ 34,25 a la compra y $ 35,75 a la venta. En términos porcentuales, la variación respecto al día anterior de operativa fue -0,29% a la compra y -0,28% a la venta. Durante la semana, el dólar pizarra varío en igual magnitud a la compra y a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa finalizó en 3,74 reales con una caída de 0,23% frente al cierre anterior. La variación en la semana fue de -0,13% y en comparación al valor final de cotización del año pasado, el real acumula un descenso de 3,49%.

En el mismo sentido operó el dólar en Argentina. Experimentó una caída de 0,07% contra el día anterior al cerrar en 42,42 pesos argentinos. Con esto, en la semana mostró una variación de 1,97% y en el año acumula un crecimiento de 12,52%.

Según analistas, las expectativas de un cambio moderado en el ciclo de tasas han impulsado las monedas de los mercados emergentes.

En los mercados internacionales, el dólar repuntó mientras el euro perdió fuerza, ya que los inversores incrementaron las apuestas sobre un recorte de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo la próxima semana. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de monedas y que el jueves cayó a un mínimo en dos semanas, ayer mostró una suba de 0,2%.

(Con información de Reuters).