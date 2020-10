El dólar cerró estable en septiembre en el mercado uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mes de septiembre el dólar cotizó de forma estable en su variación mensual y sin presentar oscilaciones diarias significativas. El mayor descenso diario se registró a inicios de mes, el pasado 4 de septiembre cuando la divisa cayó 0,35%. De forma contraria, la mayor suba diaria se registró dos días antes, el pasado 2 de septiembre cuando el dólar aumentó 0,402%. En la variación “punta a punta” del mes el dólar se mantuvo prácticamente estable con una leve baja de -0,03%.

De los 22 días hábiles, en 12 de ellos el dólar cotizó a la baja y en 10 al alza. El mínimo alcanzado por el dólar se dio el pasado 23 de septiembre, cuando cerró con un valor promedio de $ 42,373 y el máximo fue el día 2 con una cotización de $ 42,673.

En la jornada de ayer, el dólar interbancario se negoció en promedio en $ 42,575, con un aumento respecto al día anterior de 0,22%. En lo que va del 2020 la divisa estadounidense registra un aumento del 14,03%.



El promedio mensual del dólar se ubicó en $ 42,49 en septiembre, lo que implica una caída de 0,41% respecto al valor promedio de la divisa en agosto.

La variación “punta a punta” mensual, en las pizarras del Banco República (BROU), fue de una caída de cinco centésimos. El promedio pizarra en el mes a la compra fue de $ 41,3 y a la venta de $ 43,7. En la jornada de ayer la cotización al público subió unos cinco centésimos respecto al martes y finalizó en $ 41,35 para la compra y en $ 43,75 para la venta.

Los economistas, bancos y AFAP que respondieron a la encuesta de Expectativas del Banco Central (BCU) redujeron su estimación de cotización del dólar a fin de año y proyectaron, en mediana, que el dólar finalice el 2020 a $ 44, con respuestas que oscilaron entre los $ 42 y $ 47.



Durante el mes de septiembre se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 700 transacciones por un monto equivalente a unos US$ 345,5 millones.



El día de mayor operativa fue el pasado 24 de septiembre con un total de 70 operaciones por U$S 36,4 millones.

Mientras que el día con menos actividad fue el 17 de septiembre (el día en el que el Pit-Cnt llevó adelante un paro general) cuando solo se operaron U$S 3 millones en un total de seis transacciones. En la jornada de ayer se realizaron 36 transacciones por un total de U$S 20 millones.

Durante la sesión en Bevsa, la moneda estadounidense osciló entre un valor de $ 42,52 y $ 42,6, para cerrar finalmente en $ 42,54, un aumento en el precio de cierre de 0,16% respecto a la jornada anterior.



El BCU se mantuvo sin intervenir en el mercado durante todo el mes de septiembre, lo que implicó que ya van cuatro meses y medio sin su participación en el mercado de cambios.



La última intervención del BCU fue el pasado 7 de mayo cuando vendió U$S 4,5 millones, mientras que en lo que va del año, el total de ventas realizadas por el BCU asciende a los US$ 180,4 millones y las compras realizadas totalizan hasta el momento los U$S 491,5 millones.



El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República AFAP y que mide el riesgo país, cayó ocho unidades ayer respecto al cierre anterior, lo que implicó un descenso de 4,7%.

Esto se debe a una variación al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (Bonos Americanos). Durante el mes de septiembre, el UBI acumuló un aumento de 17 puntos básicos (12%) mientras que en el año la suba es de 32 unidades (25%).

En el mes de septiembre el Banco Central (BCU) anunció un cambio en la medida que permite la compra de Letras de Regulación Monetaria (LRM) con dólares y estableció que a partir del pasado 3 de septiembre las LRM que se pueden comprar con dólares sean solo aquellas cuyo vencimiento sea mayor a los 150 días.



Es así que en el mes se compraron con moneda americana un total de U$S 198,86 millones, lo que representa el 17% de lo adjudicado en el mes. Si se toma en cuenta solo lo emitido con vencimiento mayor a 150 días, el total integrado con dólares fue el 28% de lo adjudicado.

Asimismo, en el mes de septiembre se implementó por parte del BCU la tasa de interés (precio del dinero) como instrumento de política monetaria abandonando los agregados monetarios (cantidad de dinero).



Mediante un comunicado el 3 de septiembre la autoridad monetaria estableció la tasa de política monetaria como tasa de referencia para las colocaciones a un día de plazo en 4,5%. Esto fue rectificado por el Comité de Política Monetaria el pasado 24 de septiembre, donde se estableció que la misma se mantendría incambiada,



En el mes, la tasa media de mercado a un día, presentó un valor máximo de 5,05%, registrado en la jornada de ayer y un mínimo de 4,09%.



Solamente en tres ocasiones se ubicó en el nivel objetivo del BCU los días 9,14 y 15 de septiembre cuando la misma fue de 4,5%. En la jornada de ayer la tasa call interbancaria a un día fue de 5,05% mientras que a plazos mayores estuvo entre 5% y 5,3%.

El dólar en la región.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar registró un aumento del 3,10% en el mes y de 39,94% en lo que va del año. En tanto, ayer la moneda estadounidense registró una caída de 0,21% al finalizar en 5,6407 reales.



Por otra parte, en Argentina, el dólar oficial acumuló una suba del 2,7% en el mes de septiembre y de 27,2% en lo que va del año.



Mientras que en la jornada de ayer subió 0,08% y cotizo en un valor de 76,18 pesos argentinos.