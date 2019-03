El dólar cerró con mínima suba en el mercado local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar fondo promedio subió 0,05% este martes al cerrar en $ 33,077. En lo que va del mes ha aumentado 1,3% y en el año lleva una suba de 2,12%. La divisa osciló entre un precio mínimo de $ 33,05 y un precio máximo de $33,15, para finalizar en este último valor.

En las pizarras del Banco República, el dólar escaló cinco centésimos a la compra y a la venta, al cerrar en $ 32,45 y en $ 33,85 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 30 transacciones por US$ 18,71 millones. Hace cuatro sesiones que el Banco Central (BCU) no interviene en el mercado. Pese a esto, en lo que va del año la autoridad monetaria ya adquirió US$ 500,8 millones para contener al dólar.