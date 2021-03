El dólar comienza la semana a la baja tras una nueva intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar cayó en el inicio de la semana con una nueva intervención del Banco central. Ayer el dólar bajó levemente un 0,07% y se negoció en promedio a $ 44,502, La divisa estadounidense cotizó entre $ 44,30 y $ 44,55 para finalizar en el máximo. El valor de cierre subió 0,11% respecto al viernes.

El Banco central intervino nuevamente en el mercado de cambios de forma de moderar la evolución del dólar. Ayer la autoridad monetaria vendió divisas por US$ 24 millones (US$ 10 millones a futuro y US$ 14 millones forward). En los últimos seis días el Banco Central lleva vendió US$ 40 millones en el mercado de futuros y US$ 27 millones en el mercado forward, totalizando ventas por US$ 67 millones.



En lo que va del mes el dólar acumula un aumento de 3,15% y en lo que va del año sube 5,11%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 35 operaciones por un monto de US$ 18,7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar sube 5 centésimos y cerró en $ 43,35 a la compra y $ 45,75 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 1,18% y cerró en 5,6296 reales. En marzo la moneda estadounidense en Brasil sube 1,8% y en lo que va del año 8,33%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,23% y finalizó en 91,06 pesos argentinos. En lo que va del mes sube 1,38% y en el año 8,21%.



A nivel global, el dólar subió por tercera sesión seguida ayer, ya que los operadores recortaron sus apuestas bajistas sobre la moneda a mínimos de cuatro meses en medio de la reciente alza de los retornos de los bonos del Tesoro, y se mostraron cautos antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) esta semana.



El índice dólar, que compara a la divisas estadounidense frente a seis pares relevantes, subió un 0,1% a 91,799 unidades. La semana pasada alcanzó 92,51, un máximo desde finales de noviembre de 2020.

Riesgo país.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó una unidad ayer y cerró en 117 puntos básicos. En lo que va de marzo el UBI baja 9 unidades mientras que en el año sube 3 puntos básicos. (Con información de Reuters)