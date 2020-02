El dólar se consolida por encima de los $ 38

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió ayer sin la intervención del Banco Central y se consolida por encima de los $ 38. La moneda estadounidense aumentó 0,5% y se negoció en promedio a $ 38,254. En el mes el dólar lleva una suba de 1,93% y en el año de 2,46%.

La divisa estadounidense cotizó entre $ 38,20 y $ 38,30 para cerrar en el máximo.



Si bien ayer no intervino, en lo que va de febrero el Banco Central lleva comprados US$ 195,4 millones y en el año adquirió US$ 485,2 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 123 transacciones por US$ 65,8 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 12 centésimos y cerró a $ 37,45 a la compra y a $ 39,05 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar aumentó un 0,33% y cerró en 4,3873 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva acumulado una suba de 2,76% y en el año 8,85%.

En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial subió un 0,1% y cerró en 61,789 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva un alza de 2,38% y en el año de 3,17%.



“El tipo de cambio es razonable para la competitividad y las necesidades que tenemos de exportaciones. No tenemos ninguna queja respecto de atraso del tipo de cambio”, dijo ayer el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, a radio La Red.

En el mercado marginal, el dólar blue subió 0,64%, a 77,50/78,50 pesos argentinos y el arbitraje con activos ‘contado con liquidación’ -usado para la fuga de capitales-, se ubicaba en torno a 81,24 pesos argentinos.



A nivel global, el yen cayó ayer hasta mínimos de 10 meses frente a un dólar que no deja de fortalecerse, ante el temor de los inversores sobre las sombrías noticias económicas de Japón.



Contra el yen, el dólar avanzó un 0,62% a 112,04 yenes, máximo desde abril.



El índice dólar, que compara al billete verde contra una canasta de seis monedas relevantes, avanzó un 0,3% a 99,864, muy cerca de la marca de 100, un nivel no visto en casi tres años. (Con información de Reuters).