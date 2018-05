El dólar corta la racha de siete subas consecutivas con baja mínima de 0,02%

Durante la jornada, el billete verde osciló entre un mínimo de $ 29,07 y un máximo de $ 29,25, para finalmente cerrar a $ 29,22.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 15 centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 28,60 y $ 29,80 respectivamente.



Respecto a los movimientos del dólar en Uruguay, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo ayer que la reciente suba "es también un acompañamiento de la tendencia global" y responde a un alineamiento "con lo que hace la política monetaria de Estados Unidos".



"Creo que nosotros hemos elegido el mejor camino que es acompañar la tendencia (global del dólar) eliminando volatilidades y me parece hemos logrado que esto no se transforme en un problema grave para Uruguay. Por eso entiendo debemos seguir por este rumbo y esperar que la modificación en la política monetaria de Estados Unidos transcurra sin saltos abruptos que nos perjudiquen", manifestó.



También señaló que las intervenciones del BCU en el mercado cambiario "no influyen solo en el monto sobre el tipo de cambio sino en las expectativas, ya que sale a decirle al mercado: no voy a permitir que el tipo de cambio se deteriore en contra de Uruguay".