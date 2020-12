El dólar cortó racha de tres subas seguidas en Uruguay, aunque completó alza semanal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar bajó 0,19% el jueves (ayer no hubo mercado cambiario por el feriado) y se negoció en promedio a $ 42,233, luego de subir durante tres jornadas seguidas. La divisa estadounidense cotizó entre $ 42,20 y $ 42,25 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre bajó 0,24% respecto al anterior.

En la semana, el dólar interbancario aumentó “punta a punta” (al comparar el valor del jueves con el del viernes anterior) un 0,25%, luego de que bajara durante dos semanas. En diciembre el dólar cae 0,68% mientras que en lo que va del año sube 13,12%.



Durante la semana, en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 128 transacciones por US$ 64,6 millones. El día de mayor operativa fue el miércoles cuando se transaron US$ 25,9 millones en 48 operaciones. El jueves solamente se realizaron tres transacciones por US$ 1,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó el jueves 10 centésimos y cerró en $ 41 a la compra y $ 43,40 a la venta. En la semana subió 10 centésimos.



En Brasil el dólar subió 0,12% el jueves y cerró en 5,18 reales. En la semana la divisa estadounidense en Brasil aumentó 1,6% mientras que en lo que va del mes cae 2,85%. En 2020 el alza es de 28,51%.

En Argentina no hubo cotización oficial ni el jueves ni ayer debido al feriado. En la semana tuvo un alza de 0,63%. En diciembre el dólar en Argentina sube 2,52% y en lo que va del año aumenta 39,19%.



A nivel global, el dólar subió el jueves, mientras que la libra esterlina avanzó después de que Reino Unido y la Unión Europea sellaron un acuerdo comercial post Brexit, impulsando el apetito por el riesgo y aumentando la esperanza de que Londres pueda evitar un turbulento adiós al bloque a fin de año. El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis destacadas monedas, subió levemente a 90,33 unidades para cerrar la semana con un avance de un 0,4%, su mejor semana desde mediados de noviembre.