El dólar da un respiro al bajar tras las ventas del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar bajó ayer tras tocar los $ 46 el día previo, con una nueva intervención del Banco Central (BCU) en el mercado de cambios -la séptima consecutiva-, buscando moderar al billete verde.

A nivel interbancario, en promedio la moneda estadounidense bajó 0,32% y se negoció a $ 45,795. En lo que va del mes, la suba es de 16,97% y en el año de 22,66%.



El dólar cotizó ayer entre $ 45,35 y $ 46 para cerrar en el mínimo. Eso marca una caída de 1,35% respecto al cierre del miércoles.

El Central vendió US$ 4,5 millones para moderar al billete verde y lo logró. Esto sumado a las ventas de los días previos totalizan US$ 174,4 millones (US$ 138,2 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).



Una fuente del gobierno había dicho a El País que “no hay una regla” para decidir cuando intervenir y cuando no hacerlo.

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó a una reunión a diversas gremiales para transmitirles que “en lo posible estas fluctuaciones (del dólar) no se trasladen a los precios”, había dicho a El País el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche explicó -según relataron participantes de ese cónclave a El País- que el tipo de cambio se fue un poco de los parámetros en Uruguay, porque eso mismo ocurrió en todo el mundo y que este nivel del dólar es “coyuntural” y que no se debería tomar como referencia a la hora de fijar precios.



Con ello, el gobierno busca moderar las expectativas sobre el billete verde para que eso se traslade lo menos posible a la inflación, que varios analistas estiman superará el 10% en los 12 meses cerrados a marzo.

Ayer, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 45 transacciones por US$ 23,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó 75 centésimos y cerró a $ 44,25 a la compra y $ 46,45 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,66% y cerró en 5,1444 reales, un nuevo máximo histórico. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 14,35% y en el año lo hace 27,63%.



En igual sentido, en Argentina el dólar oficial subió 0,35% y cerró en 63,549 pesos argentinos. En el mes lleva un alza de 2,15% y en el año de 6,11%.

A nivel global, el índice dólar, que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas relevantes, avanzó un 2% a 102,73, su mayor nivel desde enero de 2017, por temores al efecto del coronavirus en la economía mundial.

El riesgo país de Uruguay medido a través del UBI (Uruguayan Bond Index), subió nuevamente ayer (+12,6%) debido a una baja en los precios de los bonos uruguayos y los Treasuries de Estados Unidos. El riesgo país se ubicó en 383 puntos básicos. En lo que va de marzo acumula un alza de 212 puntos básicos, (+124%) y en comparación con el cierre de 2019, el riesgo país aumenta 253 puntos básicos (+195%). (Con información de Reuters).