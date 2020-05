El dólar se debilitó a nivel global y en Brasil, sin operativa en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el día de ayer no hubo mercado de cambios local debido al feriado por la Batalla de Las Piedras.

El viernes, el dólar interbancario se negoció en promedio a $ 44,052 y acumula en lo que va de mayo una suba de 4,25%. En tanto, en lo que va del año aumenta 17,99%.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar abrirá hoy a $ 42,95 a la compra y a $ 45,35 a la venta.



En la región el dólar se comportó de manera mixta ayer.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó -1,43% y cerró en 5,7375 reales. Es la segunda caída consecutiva, luego que el jueves alcanzara un récord histórico cercano a los 6 reales. En lo que va del mes la divisa estadounidense lleva un alza de 5,72% y en lo que va del año aumenta 42,35%.



En sentido opuesto, en Argentina, el dólar oficial se incrementó 0,13% y cerró en 67,82 pesos argentinos. En lo que va del mes acumula una suba de 1,47% y en lo que va de 2020 lleva un alza de 13,24%.



En el segmento informal de cambios, el dólar “blue” cayó fuerte hasta niveles de 128 pesos argentinos, luego de rozar la semana pasada un valor máximo de 140 pesos argentinos. La brecha con el mercado oficial se ubica en el 88,73%.



En tanto, la operativa conocida como ‘contado con liquidación’, que sirve para fugar capitales mediante activos ante los controles cambiarios, operó en torno a los 118,50 pesos argentinos por cada dólar.



A nivel global, el índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes, cayó un 0,721% ayer a 99,666 unidades.



Esto sucedió ante el fortalecimiento del euro. La moneda europea subió ayer 0,8% frente al dólar a US$ 1,0911 después de haber escalado hasta US$ 1,0926, su mayor nivel desde el 4 de mayo.



Ese movimiento se dio luego que Alemania y Francia propusieran un Fondo de Recuperación de 500.000 millones de euros (US$ 543.000 millones) que daría garantías a las regiones y sectores de la Unión Europea más golpeados por la crisis del coronavirus.



