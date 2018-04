El dólar descendió 0,37% en la semana

Como consecuencia, en la variación semanal "punta a punta", registró un descenso de 0,37% configurando la tercera semana consecutiva que cierra en caída y siendo este el mayor descenso semanal desde mediados de febrero. De este modo acumula una disminución de 0,72% en lo que va de abril y de 2,13% en lo que va del año.

Con excepción de la sesión de ayer, el Banco Central (BCU) intervino en el mercado durante toda la semana. Adquirió un total de US$ 96 millones, un 51,4% del total operado en la semana y asciende a US$ 232,1 millones lo que el BCU lleva comprado en lo que va del mes.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cayó 13 centésimos a la compra al cerrar en $ 27,58 mientras que descendió tres centésimos a la venta al finalizar en $ 28,68.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) apenas un total de 18 transacciones por un monto de US$ 6,39 millones (monto mínimo desde el 25 de septiembre, instancia en la que se operaron US$ 5,8 millones), y esta cifra asciende a US$ 186,65 millones si consideramos la totalidad de la semana.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio menor de $ 28,13 y un precio mayor de $ 28,21, para cerrar finalmente al precio mínimo alcanzado.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció al alza al finalizar en 3,4117 reales con un aumento de 0,6%.

En la misma dirección y al igual que en el resto de la región, en Argentina la divisa también aumentó, finalizó ayer en 20,1862 pesos argentinos con un incremento de 0,15%.

En el mercado internacional, el índice dólar que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas subió ayer un 0,4% a 90,314 como resultado de los avances en el rendimiento de la deuda del Tesoro de Estados Unidos. CON INFORMACIÓN DE REUTERS