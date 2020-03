El dólar se disparó a nivel global y el BCU logró moderarlo en algo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario en Uruguay subió en línea con lo sucedido en el exterior, pese a que el Banco Central (BCU) realizó la mayor intervención desde que comenzó el actual gobierno.

En el promedio del día, la moneda estadounidense avanzó 0,76% y cotizó en $ 45,942, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 comenzó a circular el peso uruguayo como moneda (si bien el dato es anecdótico porque en términos reales hubo cotizaciones más elevadas).



La divisa estadounidense cotizó ayer en los negocios entre los bancos entre $ 45,75 y $ 46,30 para cerrar en $ 46,10, 1,32% por encima del martes.



En lo que va del mes la suba del billete verde es de 17,34% y en el año de 23,05%.

Ayer el Banco Central (BCU) vendió divisas por sexta jornada consecutiva para moderar el avance del billete verde. Las ventas de ayer totalizaron US$ 32,5 millones, son las mayores ventas desde el 21 de noviembre de 2019 (habían sido US$ 43,3 millones esa vez).



Esto sumado a las ventas de los días previos hacen un total de US$ 169,9 millones (US$ 133,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro). Las compras efectuadas en enero y febrero fueron por US$ 485,2 millones.

Una fuente del gobierno había dicho el martes a El País que se sigue con atención “todos los días” lo que sucede con la moneda estadounidense a nivel global y local.



La idea es que el tipo de cambio flote, y se interviene para moderar un poco la suba cuando se lo considera necesario. “No hay una regla” para decidir cuando intervenir y cuando no hacerlo, afirmó la fuente. Eso depende de lo que suceda con el dólar en otros países y en Uruguay.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el día de ayer se realizaron 80 transacciones por US$ 47,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 55 centésimos para ambas cotizaciones y cerró a $ 45 a la compra y $ 47,20 a la venta. En algunos cambios, la divisa estadounidense llegó incluso a los $ 48,20.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 1,21% y cerró en 5,1107 reales, otro récord. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 13,6% mientras que en el año aumenta 26,79%.



En igual sentido, en Argentina el dólar oficial subió 0,24% y cerró en 63,33 pesos argentinos. En el mes tuvo una variación de 1,8% al alza y en el año de 5,74%.

A nivel global, el dólar se disparó de forma generalizada ayer, al alcanzar máximos de varios años contra algunas de las monedas más importantes, ya que empresas e inversores preocupados por el brote de coronavirus buscaron raudamente seguridad en la divisa estadounidense.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de otras seis monedas importantes, subió alrededor de un 1,69% a 101,08, su nivel más alto desde abril de 2017. Registró su mayor alza de un día desde el 24 de junio de 2016.



Una gran cantidad de monedas registraron mínimos de varios años frente al dólar, incluyendo a la libra esterlina, el dólar australiano y el dólar neozelandés.



“Los inversores y las empresas están tratando al dólar de la misma manera en que los consumidores vacían las estanterías de los locales de alimentos, acaparándolo dado su estatus de ser altamente líquido”, dijo Joe Manimbo, analista senior de mercado de Western Union Business Solutions en Washington. (Con información de Reuters)