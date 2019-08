El dólar se estabiliza en $ 36,50, esta vez sin la intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario tuvo una mínima suba de 0,01% hoy, para cotizar en promedio a $ 36,501.



La moneda estadounidense se movió entre $ 36,47 y $ 36,55, para cerrar en $ 36,50. El contexto de relativa tranquilidad en el mercado de cambios uruguayo, contrastó con los saltos que tuvo el billete verde en Argentina y Brasil.



En la variación del dólar interbancario en Uruguay, nada tuvo que ver el Banco Central, que hoy no intervino. Las gremiales agropecuarias se quejaron ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por la participación del gobierno en el mercado cambiario.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió tres centésimos y cerró a $ 35,75 a la compra y $ 37,25 a la venta.



En la región, el mercado financiero de Argentina sucumbió el martes por una drástica postura de la oposición política ante una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos recesivos de la economía, lo que agitó aún más a una convulsionada plaza doméstica tras el resultado en las elecciones primarias de este mes y sus derivaciones, dijeron operadores.



Pese a la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dólar en el vecino país subió 1,7% hoy y cerró a 56,26 pesos argentinos.



El BCRA acumulaba ventas por US$ 302 millones de sus reservas en esta jornada mediante la inusual ronda de siete licitaciones, siendo la máxima inyección de liquidez en el día desde las primarias, en tanto que las tasas se ubicaron cerca del 75% anual. La autoridad monetaria ya se desprendió de 1.061 millones de dólares desde las elecciones para defender al peso.



"El mercado está desbordado (...) Cae la deuda y la bolsa, lo que presiona al tipo de cambio y no alcanza el esfuerzo del banco central con la inyección de dólares. El descrédito está en aumento y se refleja en un nuevo salto del riesgo país", dijo un agente de la banca privada extranjera.



En Brasil, la moneda estadounidense también venía al alza pero una intervención del Banco Central de Brasil revirtió la variación y el dólar bajó 0,6% a 4,132 reales.



EN EL MUNDO, EL DÓLAR BAJA

A nivel global, el dólar caía levemente el martes frente al yen, lo que sugería que los inversores eran escépticos sobre el optimismo expresado por el presidente Donald Trump ante la posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, días después de que ambas partes anunciaron nuevos aranceles.



La moneda japonesa ganaba un 0,08% a 106,03 yenes por dólar. El alza era menor a la del lunes, cuando tocó un máximo de dos años y medio. El yen ha subido un 3,3% frente al dólar en lo que va del año en medio de la guerra comercial entre Washington y Beijing.



El yuan en los mercados internacionales, sensible a la disputa comercial entre Estados Unidos y China, operaba estable a 7,162 unidades por dólar luego de hundirse a un mínimo histórico de 7,1870 en la víspera.



Mientras, el euro cotizaba en US$ 1,1097, alejándose de mínimos previos ante un alza en las acciones italiana por las esperanzas de que se pueda evitar una elección anticipada.



El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas, caía un 0,04% a 98,037.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]