Dólar casi estable tras compras del BCU

El dólar interbancario bajó mínimamente ayer, 0,04% y se negoció en promedio a $ 32,556. La baja habría sido mayor si el Banco Central (BCU) no intervenía en el mercado. Así, en lo que va de febrero, la moneda estadounidense acumula una suba de 0,25% y en lo que va del año aumenta 0,51%.

El BCU compró ayer US$ 12,1 millones. Durante la jornada, el dólar cotizó entre $ 32,53 y $ 32,57, para cerrar en este último.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cayó levemente respecto al día anterior, tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,87 y en $ 33,27 respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 48 transacciones por un monto equivalente a US$ 25.4 millones.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó 0,25% y finalizó en 3,7296 reales. En dirección opuesta, en Argentina la divisa estadounidense subió 0,21% y cotizó en 37,99 pesos argentinos.



A nivel global, el dólar cayó ayer y puso fin a su racha ganadora más larga en dos años, ya que los inversores apostaron a activos de mayor riesgo debido a las crecientes expectativas de avances en el diálogo comercial entre Estados Unidos y China.



El billete verde había subido por ocho sesiones seguidas hasta el lunes, su racha alcista más extensa desde febrero de 2017, según datos de Refinitiv. No obstante, el índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a seis divisas, perdió un 0,38% ayer a 96,694.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que podría retrasar un poco la fecha límite del 1° de marzo para lograr un acuerdo comercial con China, pero que preferiría no hacerlo y espera reunirse con su par chino, Xi Jinping, para cerrar un acuerdo en algún momento.



El dólar también habría recibido apoyo luego de que legisladores estadounidenses lograron un acuerdo tentativo sobre el financiamiento para la seguridad fronteriza, para evitar que el sábado se inicie otra paralización del gobierno.