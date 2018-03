El dólar estable sin compras del Central

Registra como consecuencia cuatro jornadas consecutivas en que la divisa no cae y en tan solo en una de ellas el Central intervino en el mercado. En esa instancia la autoridad monetaria adquirió US$ 22,3 millones y la divisa aumentó un 0,04%. Es así que en lo que va de marzo, el BCU "apareció" en el mercado en tres de las ocho sesiones en las que hubo operativa, con compras por un total de US$ 30,6 millones.

Con el leve aumento que el billete verde registró ayer, acumula un incremento de 0,18% en lo que va del mes y reduce su caída a 1,39% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió dos centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 28,02 y en $ 28,72 respectivamente.

La operativa a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) fue reducida: 41 transacciones por un monto equivalente a US$ 17,1 millones.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,35 y un precio máximo de $ 28,38, para cerrar finalmente en $ 28,37.

En Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— el dólar se negoció al alza en 3,258 reales con un incremento de 0,2%. En dirección opuesta, la divisa cayó en Argentina al finalizar en 20,2192 pesos argentinos con un descenso de 0,26%.

El índice dólar que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas extranjeras, cayó ayer un 0,2% a 89,9.

Esta caída fue en parte como consecuencia de un débil aumento de los salarios de Estados Unidos, a pesar del favorable reporte dado a conocer el viernes que mostró que hubo un crecimiento de los puestos de trabajo mayor a lo esperado. Adicionalmente, la incertidumbre generada en cuanto a las medidas comerciales proteccionistas impuestas por el presidente Donald Trump, presionó a la divisa estadounidense. [Con información de Reuters]