El dólar estable en la semana pese al BCU

El dólar interbancario sigue con mínimas subas (la de ayer fue de 0,03%) y se negoció en promedio a $ 32,66. Ese fue el mismo precio que el viernes pasado. En lo que va del año, el incremento que acumula la moneda estadounidense es de 0,83%.

Ayer el billete verde apenas se movió entre $ 32,65 y $ 32,66, para cerrar en el precio mayor alcanzado.

El Banco Central (BCU), que ha intervenido de manera continua en la semana, volvió a hacerlo ayer al adquirir US$ 6 millones, y acumuló en cinco días compras por US$ 94,5 millones. La adquisición más abultada la realizó el miércoles por un monto de US$ 39 millones. En lo que va del año, el Central salió al mercado a comprar US$ 499,6 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense también subió tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,96 y en $ 33,36 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron durante la semana se operaron US$ 165,72 millones, con la mayor operativa el día miércoles donde se negociaron US$ 65,52 millones.

En Brasil, el dólar se negoció en 3,7832 reales con un aumento de 1,2% ayer. En lo que va del año acumula una caída de 2,39%.

En el mismo sentido en Argentina el dólar cerró con un aumento de 1,69% y cotizó en 39,81 pesos argentinos. En lo que va del año, acumula una suba de 5,6%.

A nivel global, la moneda estadounidense subió ayer y tocó máximos de 10 semanas frente al yen, por un aumento del apetito por el riesgo en medio de un panorama más positivo para algunas grandes economías mundiales y por la perspectiva de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.

El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas rivales, trepó un 0,4% ayer, a 96,307, apuntándose su mayor ganancia porcentual diaria en dos semanas.

La serie de datos económicos publicada en Estados Unidos, más débiles de lo esperado, presionó al dólar en un principio, sobre todo el índice manufacturero, pero el billete verde logró revertir la tendencia y cerrar al alza.