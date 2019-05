El dólar estable con ventas del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En lo que va del mes, acumula un incremento de 0,85% mientras que en lo que va del año la suba es de 8,92%.

Durante la jornada, la moneda estadounidense apenas se movió entre $ 35,26 y $ 35,29 para cerrar en $ 35,27.



El Banco Central (BCU) intervino nuevamente en el mercado de cambios vendiendo US$ 4 millones, una cifra inferior a las de las últimas jornadas (había vendido US$ 63,6 millones el lunes y US$ 119,6 millones el viernes). Las ventas acumuladas del mes de mayo alcanzan a US$ 570,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cotizó igual que el día de ayer al cerrar en $ 34,52 y en $ 36,02, para compra y venta respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 49 transacciones para negociar US$ 26,9 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,6% y finalizó en 4,08 reales. En lo que va del mes acumula un incremento de 3,44%, mientras que en lo que va de 2019, el aumento es de 5,3%.



En igual sentido, en Argentina el dólar bajó un 0,9% al cerrar en 44,77 pesos argentinos. En lo que va de mayo, la suba es de 1,4%. Con respecto al cierre del año pasado registra un alza de 18,75%.



A nivel global, el dólar subió ayer contra el euro y el yen, en un día de búsqueda de riesgo por parte de los inversores después que Estados Unidos redujo temporalmente las limitaciones impuestas sobre la china Huawei. Wall Street, las acciones chinas y las monedas de mercados emergentes fueron impulsadas por la decisión estadounidense.



Contra el yen, el dólar avanzó 0,5% a 110,59 yenes. El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde contra una canasta de seis monedas relevantes, ganó un 0,12% a 98,051.



Frente al euro, en tanto, la moneda estadounidense ganó un 0,1% a US$ 1,116. La divisa del bloque ha sido golpeada por la fortaleza del dólar y las próximas elecciones parlamentarias europeas.



