El dólar hoy baja tras cuatro subas consecutivas y sin intervención del Banco Central

En la primera jornada de operativa en junio, el dólar interbancario bajó hoy 0,2% y se negoció en promedio a $ 35,182.



Durante la jornada, la moneda estadounidense se movió entre $ 35,15 y $ 35,20, para cerrar en $ 35,17.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ocho centésimos y cerró hoy a $ 34,42 (compra) y $ 35,92 (venta).



El dólar moderó en mayo el impulso que había tomado en abril, aunque subió por cuarto mes consecutivo. Al comparar el cierre de fin de mayo con el de fin de abril, el dólar interbancario subió “punta a punta” 0,77%, cuando el mes previo había tenido un incremento de 4,47%.



El Banco Central intervino en el mercado de cambios en 14 de las 22 jornadas de operativa que hubo en el mes y vendió en total US$ 570.8 millones de dólares.



Pero, no fue la única medida que tomó. Es que las AFAP comenzaron a demandar dólares fuertemente debido a un cambio de portafolios (pasaron parte de sus inversiones de pesos a dólares). Según los datos del BCU que mostró su presidente Alberto Graña el miércoles pasado en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, las AFAP compraron poco más de US$ 300 millones en mayo, cuando en los meses previos su participación estaba por debajo de los US$ 100 millones al mes.



Para encontrar una demanda de dólares tan alta de las AFAP , hay que irse a agosto del año pasado cuando se acercó a US$ 300 millones y al mes siguiente el BCU tomó la misma medida que ahora: una recompra de Letras de Regulación Monetaria (LRM, deuda que emite el BCU para quitar pesos del mercado).



En esa recompra, ofrecía a los inversores pagárselas con dólares, para que hicieran ese cambio de portafolios “sin armar ruido en el mercado de cambio”, es decir sin impulsar al alza al billete verde, remarcó Graña.



Desde que lanzó la operativa el miércoles 22 (la misma culminó el miércoles 29) y hasta hoy inclusive el BCU dejó de intervenir directamente en el mercado.



“Hemos intervenido con un rol contracíclico en el mercado de cambios. Entonces, tipo de cambio flotante siguiendo las tendencias globales, sí. Saltos abruptos y ruido, no”, dijo el presidente del BCU,



Con la medida que adoptó, el BCU recompró Letras por $ 15.685 millones de valor efectivo (US$ 446,46 millones), y el 77,7% de ese monto fue a las AFAP. El 87,6% de lo que pagó el BCU fue en dólares.



“Si los inversores institucionales de gran porte quieren dólares, por qué no hacemos algo un poquito menos tosco” que vendérselos en el mercado de cambios, señaló Graña en relación a la recompra.



Así el Central hizo que el aumento del dólar en el mes fuera gradual.