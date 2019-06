El dólar hoy baja otra vez y vuelve al nivel que tenía en mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario se negoció hoy en promedio a $ 35,296 y así volvió al nivel que tuvo en mayo cuando no superó los $ 35,2.



La moneda estadounidense cotizó entre $ 35,20 y $ 35,32, para finalizar en el máximo.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores se negociaron US$ 40,6 millones, sin intervención del Banco Central.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó cuatro centésimos y cerró a $ 34,57 a la compra y $ 36,07 a la venta.



¿POR QUÉ BAJÓ EL DÓLAR?

La caída del dólar hoy en Uruguay sigue la tendencia de lo que sucede a nivel global.



Los precios al consumidor de Estados Unidos apenas subieron en mayo, lo que apunta a una inflación moderada que, junto con una desaceleración de la economía, aumenta la presión para que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés este año.



El índice de precios al consumidor subió solo un 0,1% el mes pasado, ya que un repunte en el costo de los alimentos fue contrarrestado por el menor precio de la gasolina, dijo el gobierno. Los precios se habían acelerado un 0,3% en abril. En los 12 meses a mayo, la inflación fue un 1,8%, desacelerándose en comparación al 1,9% en abril.



El dólar cayó bruscamente contra una canasta de monedas después de la publicación del dato, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron.



Los encargados de la política monetaria de la Fed tienen programado reunirse del 18 al 19 de junio, en un contexto de crecientes tensiones comerciales, una desaceleración del crecimiento y una brusca reducción de las contrataciones en mayo.



"Este escenario de moderada inflación refuerza nuestro llamado a dos recortes (de tasas) a finales de este año", dijo Michael Feroli, economista de JPMorgan en Nueva York. "Creemos que la próxima semana es probablemente demasiado pronto para esperar esa medida, dado que el crecimiento se mantiene y los riesgos relacionados con el comercio siguen siendo bilaterales", agregó.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central está monitorizando de cerca las implicancias de la guerra comercial en la economía y que "actuará apropiadamente para sostener la expansión". No se espera un recorte de las tasas el próximo miércoles.



