El dólar hoy cotizó estable a nivel interbancario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar hoy a nivel interbancario cotizó en promedio a $ 35,295 (cuando el miércoles había cotizado a $ 35,296).



La moneda estadounidense cotizó entre $ 35,25 y $ 35,31, para finalizar en $ 35,27.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores se negociaron US$ 25,4 millones, sin intervención del Banco Central.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó cuatro centésimos y cerró a $ 34,53 a la compra y $ 36,03 a la venta.



A nivel global, la moneda estadounidense cerró estable ante al euro (un euro se cambiaba por US$ 1,1275 al finalizar la operativa), ya que los inversores se mostraron reacios a tomar grandes posiciones antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana y de la cumbre del G-20 en Japón a finales de este mes.



Una inflación moderada y el debilitamiento de los datos económicos en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China aumentó expectativas de que la Fed está cerca de recortar sus tasas de interés.



Eso ha presionado a la baja a la divisa estadounidense desde el máximo de dos años que tocó en mayo, pero los inversores no quieren mostrarse demasiado bajistas con el dólar sin una confirmación de que los recortes a la tasa de los fondos federales están cerca.



No se espera que la Fed baje los costos del crédito en su reunión del 18 al 19 de junio, pero los inversores estarán atentos a las nuevas señales de que podría haber un recorte en julio.



Los futuros de tasas de interés apuntan a que los operadores ven un 29% de probabilidades de un recorte en junio y un 89% para julio, según la herramienta FedWatch de CME Group.



El otro catalizador importante para el dólar a corto plazo es si Estados Unidos y China retoman el diálogo comercial en la cumbre del G-20 del 28 al 29 de junio.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]