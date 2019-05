El dólar hoy bajó tras una medida que tomó el Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó 0,19% en el promedio de la jornada y cotizó en $ 35,212, en el primer día de operativa tras el anuncio del Banco Central de que recomprará Letras de Regulación Monetaria en pesos y ofrecerá a los inversores que las tienen, pagarles con dólares si así lo desean.



Con esa medida, el BCU busca que los inversores que quieren cambiar su portafolio de pesos a dólares, lo puedan hacer entregando las Letras y recibiendo la moneda estadounidense, sin necesidad de que pasen por el mercado de cambios. Lo que ocurre actualmente, es que si el inversor quiere pasarse a dólares, debe ir al mercado de cambios, vender pesos para recibir el billete verde y con eso impulsa al alza el precio de la moneda estadounidense.



De hecho, el efecto de la medida fue tal, que el BCU no intervino por segunda jornada en lo que va del mes. En el mercado de cambios se negociaron hoy US$ 10,9 millones.



En lo que va de mayo, el Central lleva vendidos US$ 570,8 millones.



Durante la jornada, el dólar cotizó entre $ 35,19 y $ 35,30 a nivel interbancario para cerrar en el precio mínimo.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 11 centésimos y cerró a $ 34,44 a la compra y $ 35,94 a la venta.

​

La medida del Banco Central para el dólar

​Ayer el BCU comunicó una oferta de recompra de Letras, los papeles que emite el Central para sacar pesos del mercado y que no son otra cosa que deuda, por un monto nominal de $ 35.000 millones (US$ 992 millones).



Las Letras elegibles son las que vencen entre el 31 de mayo y el 6 de diciembre de este año.



La justificación del BCU es que “dado el entorno macroeconómico y financiero global y regional” se ha producido un “cambio de portafolios de los agentes económicos” lo que se refleja en “volatilidad” en el mercado de cambios local. La medida busca “facilitar” ese cambio de portafolios y “mitigar” la volatilidad del dólar, añadió el Central en un comunicado.



Las Letras que son elegibles para ser recompradas por el BCU suman el equivalente a US$ 3.882,5 millones. Si bien el Central dijo que podrá recomprar hasta US$ 992 millones, podrá adjudicar “hasta 200% del total” (es decir US$ 1.984 millones).