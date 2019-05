El dólar hoy bajó por segundo día consecutivo sin intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario se negoció en promedio a $ 35,149, 0,2% por debajo del jueves y el menor nivel desde el 10 de mayo (cuando había cotizado a $ 35,145).



Por segunda jornada consecutiva, el Banco Central (BCU) no intervino en el mercado de cambios (en total son tres en el mes). La autoridad monetaria lleva vendidos US$ 570,8 millones en el mes en su intento de contener el avance de la moneda estadounidense.



¿Por qué baja el dólar sin la intervención del BCU? Porque el Central tomó una medida el miércoles que consiste en recomprar Letras de Regulación Monetaria (LRM, deuda que emite para quitar pesos del mercado) y les ofrece a los inversores pagárselas con pesos o dólares, según su preferencia. De esa forma, los inversores que quieren cambiar su portafolio de pesos a dólares, lo hacen por esta vía, y no tienen necesidad de pasar por el mercado de cambios para hacerse de la moneda estadounidense, lo que impulsaría al alza su precio.



La oferta de recompra de LRM abarca a las que vencen este año y es por hasta $ 35.000 millones (US$ 995,9 millones), si bien el Central tiene la opción de tomar hasta el doble (las Letras en circulación que vencen este año totalizan el equivalente a US$ 3.882,5 millones).



Con la medida, el BCU se desprende de reservas, pero también baja su stock de deuda.



En el comunicado en que anunció la medida, el BCU dijo que "reafirma la decisión de utilizar en su gestión de política monetaria y de deuda, todos los instrumentos disponibles a efectos de que eventos externos no se transmitan en forma desordenada a los mercados domésticos".



El mercado de cambios de hoy, la cotización de la moneda estadounidense apenas se movió entre $ 35,14 y $ 35,17, para cerrar en $ 35,15. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores, se negociaron US$ 15,3 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó cuatro centésimos y cerró en $ 34,40 a la compra y $ 35,90 a la venta.



Esta semana además, se conoció otro dato que ayuda al gobierno uruguayo a que el dólar tenga menos presión al alza.



Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dijeron en su más reciente reunión que su actual enfoque paciente para la política monetaria puede mantenerse "por algún tiempo", otra señal de que los banqueros ven muy poca necesidad de cambiar las tasas en cualquier dirección.



Una suba de tasas de interés de la Fed (que en definitiva es el "precio del dinero") podría impulsar a una mayor suba de la moneda estadounidense a nivel global.