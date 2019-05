El dólar hoy subió tras la recompra de deuda que hizo el Banco Central y que calificó de "satisfactoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar hoy subió 0,12% en el promedio de operaciones a nivel interbancario y cotizó en $ 35,237, sin intervención del Banco Central (BCU). A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores se negociaron US$ 11,3 millones.



El billete verde se movió durante la jornada entre $ 35,20 y $ 35,26 para cerrar en el precio mínimo.



Esto ocurrió el día después que culminó la operativa de recompra de Letras de Regulación Monetaria (LRM, deuda que emite el Central para quitar pesos del mercado), una medida con el objetivo de evitar un salto del dólar.



Si bien ayer el BCU había dado los resultados de cuántas ofertas tuvo y cuántas aceptó, recién hoy emitió un comunicado con los detalles de la operación.



Las LRM son en pesos, pero el BCU en la recompra daba la posibilidad a los inversores de recibir dólares a cambio de los títulos si así lo requerían. Con ello, buscaba que las AFAP principalmente, dejaran de ir al mercado de cambios a comprar la divisa estadounidense por un tema de cambio de su portafolio de inversión, y se hicieran de los dólares sin pasar por él. Es que esa "carrera" de las AFAP para cambiar su portafolio de pesos a dólares a través del mercado de cambios, ejercía una fuerte presión al alza del billete verde.



“Si los inversores institucionales de gran porte quieren dólares, por qué no hacemos algo un poquito menos tosco” que vendérselos en el mercado de cambios, ejemplificó el presidente del BCU, Alberto Graña ayer en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing.



Por ello, el BCU instrumentó esa recompra, que terminó con la aceptación de propuestas del Central "por un monto aproximado de $ 15.685 millones de valor efectivo (equivalentes a US$ 446,46 millones)", según el comunicado de la autoridad monetaria.



De ese monto, "el 87,6% será abonado en dólares". Es decir, casi la totalidad de los inversores eligieron entregan un título en pesos y recibir la moneda estadounidense.



El Central evaluó como "satisfactorio" el resultado de la medida ya que "cumple con los objetivos que la motivaron: (a) evitar que eventos externos se trasmitan en forma desordenada a los mercados de dinero y de cambios; (b) poner a disposición de los agentes económicos una alternativa que viabilice el cambio de sus portafolios, y (c) reducir el nivel de endeudamiento del Banco Central, obteniendo un beneficio sobre su resultado operativo y situación patrimonial".