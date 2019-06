El dólar hoy vuelve a bajar y ya cotiza por debajo de los $ 35,2

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores, el dólar hoy se movió entre $ 35,15 y $ 35,23 para cerrar en el precio mínimo y promediarse en $ 35,194.



Ese valor promedio es el menor desde el 5 de junio (cuando había cotizado a $ 35,063.



Al público, en pizarras del Banco República, la moneda estadounidense bajó siete centésimos y cerró en $ 34,42 a la compra y $ 35,92 a la venta.



A nivel global, el dólar se encaminaba a cerrar la semana con una gran caída y el euro se apuntaba sólidas ganancias tras el giro cauto de la Reserva Federal (Fed), mientras que los inversores impulsaron brevemente al yen hasta un máximo de cinco meses en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.



Al unirse al Banco Central Europeo en su anuncio de que abría la puerta a una bajada de las tasas de interés y a nuevas medidas de estímulo para contrarrestar el débil crecimiento económico, la Fed hizo que el dólar sufriera su mayor pérdida en dos días en todo el año.



No obstante, los mercados cambiarios estaban mucho más tranquilos hoy, mientras los operadores analizaban la situación.



La atención está puesta ahora en si Estados Unidos y China podrán resolver su disputa comercial en una cumbre del G-20 que se celebrará la próxima semana en Japón.



La escalada de la disputa entre Estados Unidos e Irán tras el derribo de un dron estadounidense también respaldó las compras de un activo seguro como el yen, que tocó brevemente su cota más elevada en cinco meses. La divisa nipona llegó a trepar hasta las 107,04 unidades por dólar, antes de operar con un declive del 0,2% en la sesión.



El índice dólar, que compara al billete verde con seis rivales, perdía un 0,1%, a 96,495, su nivel más reducido en dos semanas y en camino a un descenso del 1% en la semana.



El euro tocó un máximo de US$ 1,1319, con un alza del 0,2% en el día, después de que la actividad empresarial en Francia y Alemania se fortaleció más de lo esperado en junio, según sondeos. La moneda comunitaria, que ha trepado un 0,9% desde el lunes, se estabilizaba más tarde en torno a US$ 1,1309.



