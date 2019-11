El dólar interbancario está al filo de los $ 38 pese a la intervención del BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar volvió a subir en el mercado local, siguiendo a Brasil donde la moneda estadounidense también tuvo un alza pero con menor impulso que el martes.

El billete verde a nivel interbancario subió 0,25% ayer y cotizó a $ 37,996 en promedio. Se trata de un nuevo máximo nominal desde que el 1° de marzo de 1993 rige el peso uruguayo como moneda. De todas maneras, se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.



El dólar interbancario cotizó ayer entre $ 37,94 y $ 38,03 para cerrar en $ 38,02. En lo que va de noviembre la divisa estadounidense sube 1,55% y en el acumulado del año aumenta 17,31%.



El Banco Central (BCU) intervino por segunda jornada consecutiva en el mercado de cambios para contener la suba del billete verde. Las ventas del BCU alcanzaron a US$ 29 millones ayer y en lo que va del mes vende US$ 212,2 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 64 transacciones por un monto de US$ 52,5 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 10 centésimos y cerró a $ 37,25 a la compra y a $ 38,75 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,1% y cerró en un valor de 4,2602 reales. En el acumulado de noviembre el dólar en Brasil sube 6,4% y en lo que va del año el alza es de 9,92%.

En sentido opuesto, en Argentina el dólar cayó ayer 0,28% y cerró en el mercado oficial a 59,77 pesos argentinos. En el mes, la divisa estadounidense en Argentina acumula un alza de 0,17% y en el año aumenta 58,54%



A nivel global, el dólar se incremento ayer ante una canasta de monedas debido a datos económicos positivos en Estados Unidos, en una jornada con un nivel moderado de operaciones marcada por la persistente incertidumbre respecto a un posible acuerdo comercial entre Washington y Beijing.

El crecimiento económico de Estados Unidos repuntó ligeramente en el tercer trimestre, en lugar de haberse desacelerado como se pensó al inicio, en medio de una fuerte acumulación de inventarios y un declive menos severo de la inversión de las empresas.



“El dólar se vio respaldado por los datos”, dijo Alfonso Esparza, analista de monedas de Oanda en Toronto.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes, ganó un 0,15% a 98,399. (Con información de Reuters).