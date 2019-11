Dólar interbancario llegó a los $ 38 sin que el BCU intervenga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con una mínima suba de 0,04% y sin la intervención del Banco Central (BCU), el dólar cotizó ayer en el promedio de la jornada sobre los $ 38 (si bien el miércoles en momentos de la jornada ya lo había alcanzado).

El billete verde cotizó en promedio a $ 38,012 ayer, un nuevo máximo nominal desde que el 1° de marzo de 1993 rige el peso uruguayo como moneda. De todas maneras, se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.



En lo que va de noviembre el alza de la divisa estadounidense es de 1,59% y en acumulado del año aumenta un 17,36%.



A nivel interbancario el billete verde cotizó entre $ 37,95 y $ 38,07 para cerrar en el menor valor.



Ayer el Banco Central no intervino en el mercado de cambios, pero en el mes ya vendió US$ 212,2 millones de forma de controlar la suba de la divisa.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en el día de ayer 20 transacciones por un monto de US$ 11,7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo igual que el miércoles y cerró a $ 37,25 a la compra y $ 38,75 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó 0,29% y cerró a 4,248 reales. En el acumulado de noviembre el dólar en Brasil sube 6,09% y en lo que va del año el alza es de 9,61%.



En sentido opuesto, en Argentina el dólar subió ayer un 0,13% y cerró en el mercado oficial en un valor de 59,85 pesos argentinos. En el mes, el dólar en Argentina acumula un alza de 0,3% y en el año aumenta 58,75%.

Por su parte, en la plaza informal el dólar blue se incrementó un 0,72%, a 68,75/69,75 pesos argentinos y el arbitraje usado para obtener dólares ante los controles de cambio vigentes (contado con liquidación) cotizaba a 73,05 pesos argentinos.



“En un día atípico, el dólar mayorista se operó para mañana por el feriado en Estados Unidos y eso hizo que se redujera el volumen operado a los mínimos del año”, comentó Fernando Izzo analista de ABC Mercado de Cambios.

Nicolás Chiesa analista de Portfolio Personal Inversiones dijo “seguimos todos atentos a las señales del presidente electo y su equipo para conocer qué nos depara en cuanto a política económica y monetaria. En consecuencia, por ahora, nos guiamos por percepciones más que por certezas”. (Con información de Reuters)