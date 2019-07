El dólar interrumpió racha bajista y subió 0,93%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de cinco días consecutivos con registros a la baja, ayer el dólar interbancario promedio cerró con una suba de 0,93% al cotizar en $ 34,14. Esta evolución que estuvo en línea con la región, lleva a que en julio la moneda estadounidense acumule un retroceso de 2,95% pese a que en el acumulado del año experimenta un aumento de 5,42%.

Así se dejó atrás la racha bajista del dólar -había caído 3,8% en cinco días-, que había provocado este miércoles la reacción de la Unión de Exportadores, que ante la pérdida de competitividad por la evolución cambiaria salió a pedir una reacción más enérgica del Banco Central (BCU).



Durante la jornada se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 56 transacciones por un monto de US$ 26,9 millones.



Ayer la divisa estadounidense cotizó en la plaza local con precios que variaron entre un mínimo de $ 33,9 y un máximo de $ 34,35 para cerrar finalmente en su máximo valor.



Luego de dos días de intervención comprando dólares (en el mercado spot, así como en el de futuros y forwards), en la pasada jornada el BCU no tuvo participación. Esa misma actitud había mantenido durante el mes pasado y el actual hasta el martes, cuando compró US$ 16 millones y otros US$ 12 millones al día siguiente.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar operó al alza. La cotización a la compra fue de $ 33,6 y a la venta de $ 35,1. La variación respecto al día anterior fue 1,51% a la compra y 1,45% a la venta, lo que implica una suba de 50 centésimos en ambas cotizaciones.



Región y mundo.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense presentó una suba al finalizar en 3,789 reales, lo que implicó una variación de 0,67% frente al cierre anterior. Con respecto al cierre del año pasado, el real acumula una baja de 2,34%.



En igual sentido operó en Argentina, donde subió por cuarta jornada consecutiva. La moneda estadounidense cerró en 43,37 pesos locales, un 1,17% más en comparación al cierre anterior. Respecto al cierre de 2018 el peso argentino acumula una suba de 15,04%.



Mientras que el índice dólar -que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas- subió ayer 0,1% debido a las pérdidas de la divisa estadounidense ante el euro, aunque contra el yen se fortaleció 0,5%.



El repunte del euro se debió a que el Banco Central Europeo (BCE) no concretó la rebaja en las tasas de interés que esperaban algunos inversores.



