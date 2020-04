El dólar con leve baja y el Ministerio de Economía coloca deuda local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar bajó levemente ayer, un 0,1% en promedio y se negoció a $ 43,465. En el mes la moneda estadounidense acumula una suba de 1,06% y en lo que va de 2020 se incrementa 16,42%.

La divisa estadounidense cotizó a nivel interbancario entre $43,30 y $ 43,60 para cerrar en el mínimo. Ese valor está 0,69% por debajo del cierre del lunes.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron solamente 11 transacciones por US$ 5,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó 25 centésimos y cerró a $ 42,25 a la compra y a $ 44,45 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió mínimamente, 0,07% ayer y cerró en 5,1858 reales. En el mes se acumula una caída de 0,25% y en lo que va del año aumenta 28,66%.



En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial tuvo un alza de 0,18% y cerró en 65,50 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense acumula un alza de 1,6% y en lo que va del año la suba es de 9,4%.

A nivel global, el dólar cayó ayer a mínimos de dos semanas contra una canasta de monedas, ya que los inversores volvieron a tomar riesgos luego de datos económicos mejores de lo esperado en China, que pintaron una imagen menos sombría de lo que se temía luego del surgimiento en ese país del brote de coronavirus.



El índice dólar, que mide la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas relevantes, cayó un 0,50% a 98,90 ayer. El euro, en tanto, ganó un 0,62% contra el dólar a US$ 1,0981.

Deuda y riesgo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) colocó deuda en el mercado local ayer. Lo hizo con la ampliación de su Nota en Unidades Indexadas (UI) a la inflación con vencimiento al 2025. EL monto licitado fue de 465 millones de UI (US$ 48 millones) y la demanda fue de 762 millones de UI (US$ 79 millones). Finalmente el MEF adjudicó 562 millones de UI (US$ 58 millones) con un rendimiento de 4,09% anual.



En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó ayer cinco puntos básicos y cerró en 255 unidades, el menor valor en un mes. En lo que va del año el UBI aumenta 125 puntos básicos.