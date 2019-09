El dólar con leve suba en Uruguay y el resto de la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario cotizó ayer al alza al finalizar en un valor promedio de $ 36,476, lo que implicó una variación de 0,13% respecto al cierre de la semana anterior. En lo que va del año la divisa acumula una suba de 12,62% y en septiembre presenta una baja de 0,45%.

El Banco Central (BCU) continúa sin intervenir en el mercado de cambios en septiembre, a diferencia de lo que ocurrió en agosto cuando vendió US$ 395,9 millones -US$ 291,9 millones en el mercado spot y US$ 104 millones en el mercado de futuros y forwards- como forma de contener la suba de la moneda estadounidense.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 80 operaciones por un monto de US$ 37,4 millones.



El billete verde cotizó con precios que oscilaron entre un máximo de $ 36,53 y un valor mínimo de $ 36,4 para cerrar finalmente en $ 36,5.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar tuvo una leve suba de cuatro centésimos y cerró con un valor de compra de $ 35,75 y de venta de $ 37,25.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense también cotizó al alza al cerrar en 4,08 reales, lo que implica una variación de 0,29% respecto al cierre de la semana anterior.



En igual sentido operó en Argentina. Allí el dólar cerró a un valor de 56,02 pesos argentinos en el mercado oficial, lo que implicó una leve suba de 0,36% respecto al cierre anterior. En el año el incremento es de 48,59% y en el mes de septiembre -cuando comenzó el nuevo cepo cambiario- el billete verde lleva acumulada una caída de 5,86%.



Consultado ayer sobre los vaivenes financieros en Argentina, el ministro de Economía Danilo Astori, dijo que se sigue “paso a paso lo que ocurre, analizando las posibilidades de acción”. Aseguró que “Uruguay está con amortiguadores muy importantes para que los desequilibrios de la Argentina no se transmitan al país”.



Por otra parte, Astori destacó que Uruguay ocupa el primer lugar en el índice ESG de JPMorgan, que evalúa a los países emergentes en función de factores sociales, medioambientales y de gobernabilidad. “Es una muy buena noticia. El índice da una perspectiva de sustentabilidad a mediano plazo para los inversores y es tenido en cuenta por los decisores internacionales”, dijo.