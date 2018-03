El dólar llega a valor mínimo en ocho meses

El dólar interbancario inició la última semana de marzo acompañando la tendencia que el billete verde presentó tanto a nivel regional como internacional.

Se negoció ayer en promedio en $ 28,276 con un descenso de 0,13%. De este modo registró el menor valor desde el 31 de julio (es decir, en casi ocho meses) instancia en la que cotizó en $ 28,244. Como consecuencia de ello acumula una caída de 0,13% en lo que va del mes y de 1,7% en lo que va del año.

El Banco Central (BCU) intervino en el mercado y compró ayer US$ 37,5 millones, un 68,4% del total operado. De este modo asciende a US$ 242,5 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquiridos en lo que va de marzo y son US$ 1.213,2 millones si consideramos desde inicio de año.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense disminuyó 19 centésimos a la compra al cerrar en $ 27,76 mientras que subió 11 centésimos a la venta al finalizar en $ 28,76.



La operativa fue abultada en tanto se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total 86 transacciones por un monto equivalente a US$ 54,73 millones.



En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,25 y un precio máximo de $ 28,29, para cerrar finalmente en $ 28,26.



En Brasil -principal mercado de referencia en materia cambiaria- el dólar se negoció en 3,3036 reales con una caída de 0,47%.



En la misma dirección y al igual que en el resto de la región, en Argentina la divisa también descendió. Por tercera sesión consecutiva finalizó a la baja, en esta instancia con una caída de 0,25% al cotizar ayer en 20,1642 pesos argentinos .



A nivel global, el índice dólar que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, descendió ayer un 0,44% a 89,044.



Esta caída en el índice fue en parte como consecuencia de que los inversores elevaron su interés por el riesgo, ante el inicio de posibles negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. [Con información de Reuters]