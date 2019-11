El dólar llega a un récord en Brasil y en Uruguay el BCU vende divisas para contenerlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar se mantuvo prácticamente estable ayer (apenas subió 0,01%) en el mercado local, con la intervención del Banco Central (BCU) y mientras en Brasil marcaba un máximo histórico. El dólar interbancario cotizó en prome-dio a $ 37,656. En noviembre el aumento de la divisa es de 0,64% y en el año es de 16,26%.

El billete verde cotizó a nivel interbancario entre $ 37,65 y $ 37,66 para cerrar en este último.

El BCU vendió US$ 10,5 millones para contener a la moneda estadounidense y en el mes las ventas alcanzan a US$ 81,3 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 47 transacciones por US$ 28,1 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar se mantuvo estable a $ 36,90 a la compra y a $ 38,40 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,3%y cerró en un valor de 4,2061 reales, un máximo histórico (el récord anterior era de 4,1957 reales, el 13 de septiembre del año pasado). En noviembre el dólar en Brasil acumula un incremento de 4,46% y en el año el alza es de 7,92%.



En Argentina no hubo operativa cambiaria debido a un feriado. El viernes la moneda estadounidense cotizó en un valor en el mercado oficial en 59,67 pesos argentinos.

A nivel global, el dólar cayó ayer frente al yen y el euro, después del reporte de un medio que puso paños fríos a las expectativas de que Estados Unidos y China estén cerca de alcanzar un acuerdo comercial.



CNBC informó que Beijing es pesimista sobre la posibilidad de alcanzar un tratado debido a la renuencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revertir aranceles.



Los inversores buscan señales de que los aranceles impuestos mutuamente serán retirados. (Con información de Reuters).