Dólar llegó a nuevo máximo histórico

El dólar interbancario subió 0,46% este martes y cotizó en promedio $ 33,941, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda nacional, más allá que esto sea un hecho anecdótico (ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

El máximo anterior era de $ 33,838 y lo había alcanzado el pasado 3 de abril.

En lo que va del mes, la moneda estadounidense se incrementa 1,36% y en lo que va del año 4,79%.

Al público, en pizarras del Banco República, el dólar subió 17 centésimos para cerrar en $ 33,27 (compra) y $ 34,67 (venta).

En la región, el billete verde se comportó de manera dispar.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,15% y cerró en 3,855 reales.

En Argentina, la moneda estadounidense bajó 0,6% y finalizó a 43,41 pesos argentinos.

“En la última hora aparecieron más vendedores genuinos de la divisa norteamericana, que hicieron retroceder la cotización hasta el final de la jornada, e incluso hubo noticias entre instituciones, de venta importante de billetes corporativos, que acrecentó la caída del dólar”, dijo Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

Pero, las acciones y los bonos argentinos cerraron con importantes bajas el martes, afectados por las crecientes tensiones económicas internas, un elevado riesgo país y la debilidad de los mercados externos.

Operadores coincidieron en que la actual coyuntura alienta el desarme de carteras y tomas de cobertura en dólares, en momentos de incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en octubre.

El banco central dijo que se registró el ingreso correspondiente al cuarto tramo del crédito stand by acordado con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$ 10.835 millones, con lo cual las reservas internacionales de la entidad alcanzan a los US$ 77.478 millones. Los analistas financieros esperan para los próximos días una mayor liquidación de dólares de los exportadores.