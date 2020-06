El dólar lleva cuatro semanas de caída y ayer bajó 0,93%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la primera semana de junio el dólar tuvo una caída “punta a punta” (al comparar el precio de ayer con el del viernes anterior) de 1,73%, esta es la mayor baja semanal desde la última semana de abril cuando disminuyó 3,31%. Además es la cuarta semana consecutiva en que la moneda estadounidense retrocede.

Ayer el dólar interbancario bajó 0,93% y cotizo en promedio de $ 42,557, siendo el menor valor en el último mes (el 5 de mayo cotizaba en $ 42,536). En lo que va de junio, el billete verde cae 1,73% mientras que en lo que va de 2020 sube 13,98%.



El dólar cotizó ayer entre $ 42,45 y $ 42,70 para finalizar en $ 42,50. El valor de cierre baja 0,7% respecto al del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron 322 transacciones por US$ 167,9 millones, el día de mayor operativa fue el martes con 84 transacciones US$ 44,6 millones. Ayer se realizaron 59 transacciones por US$ 33 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó 75 centésimos en la semana “punta a punta”. Ayer, el billete verde bajó 30 centésimos y finalizó en $ 41,35 a la compra y $ 43,75 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar disminuyó 2,48% y cerró en 4,9775 reales, el menor valor en dos meses y medio, el 16 de marzo cotizaba en 4,9471 reales. En lo que va del mes y en la semana la moneda estadounidense en Brasil se desplomó 8,27%, mientras que en lo que va del año aumenta 23,49%.



En Argentina el dólar oficial se incrementó 0,13% ayer y cerró en 68,99 pesos argentinos. En la semana y en lo que va del mes, el alza es de 0,66% y en lo que va del año de 15,19%.

Riesgo.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, se mantuvo estable ayer y cerró en 196 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y una caída mayor de los treasuries (bonos estadounidenses de referencia a nivel global). En la semana y en lo que va de junio el Índice UBI cae en 26 unidades. En tanto, en lo que va de 2020 el riesgo país sube 66 puntos básicos.