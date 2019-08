El dólar bajó luego de cinco jornadas de aumento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó ayer después de cotizar al alza por cinco jornadas consecutivas. En promedio, cotizó en $ 36,5 con una variación respecto al día anterior de -0,28%.

Esta semana el dólar acumula una suba de 0,84% y en lo que va de agosto la variación es de 6,285%. Mientras que en el año la moneda estadounidense incrementó su valor 12,7%.



A su vez, el Banco Central (BCU) no intervino en el mercado de cambios, después de vender dólares durante siete jornadas seguidas. Las ventas acumuladas en agosto alcanzan los US$ 261 millones: US$ 166 millones se transaron en el mercado spot, US$ 66 millones en el mercado de futuro y US$ 29 millones en el de forward.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 74 transacciones por un monto de US$ 35 millones. La divisa estadounidense cotizó con precios que oscilaron entre máximo de $ 36,55 y mínimo de $36,46 para cerrar finalmente en $36,48.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 10 céntimos y cerró con un valor de compra de $ 35,73 y de venta de $ 37,23. En términos porcentuales la variación frente al día anterior fue -0,28% a la compra y -0,27% a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense también cotizó en baja (-0,42%) al finalizar en 4,03 reales. En la semana el dólar en Brasil alcanza una suba de 0,8%, en el mes de 6,92% y en el año de 3,86%.



En sentido contrario operó en Argentina. Subió un 0,49% respecto al día anterior y cerró en 55,02 pesos locales. En agosto el dólar acumula una suba de 25,39% y en el año de 45,94%.

Tendencia.

El presidente del BCU, Alberto Graña, habló ayer en rueda de prensa y señaló que “el peso uruguayo y otras monedas han vivido este año una verdadera montaña rusa, con elevados niveles de volatilidad”.



Asoció esto a “eventos que transcurren en la esfera global, como por ejemplo la guerra comercial entre Estados Unidos y China”. Agregó que “la situación de Argentina ha influido en los mercados cambiarios, no solo de Uruguay sino de otros mercados emergentes”.

Alberto Graña, presidente del Banco Central del Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

En este marco, subrayó que el BCU “se está manejando con el enfoque que siempre hemos tenido: dejar que el peso acompañe las tendencias de las otras monedas tratando de mitigar eventos bruscos o volatilidades”.



“Con respecto al tipo de cambio estamos absolutamente tranquilos ya que ha seguido las tendencias que siguen las monedas de otros países emergentes. Me parece importante subrayar que el BCU no va a tolerar desalineamientos del tipo de cambio con respecto a su nivel de fundamentos”, sostuvo el presidente del BCU.



Además, indicó que no se permitirá que “a través del canal financiero se trasmita una volatilidad e inestabilidad que no tienen nada que ver con la situación económica que tiene Uruguay”. Remarcó que la “flotación cambiaria” es “imprescindible, como lo muestra la historia de los países de América Latina”.