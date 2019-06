Dólar marca otro récord y ya sube más de 9% en año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario volvió a subir ayer y alcanzó un nuevo máximo al cotizar en promedio a $ 35,41. Es la cuarta jornada consecutiva en la cual la moneda estadounidense sube, en este caso 0,12%. En lo que va del mes, la moneda estadounidense aumenta 0,43% y en el año se incrementa 9,31%.

El nuevo máximo del dólar es desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda. Más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido, es significativo el nuevo nivel del billete verde.

Es que en todo mayo, el Banco Central (BCU) intervino con ventas de dólares (US$ 570,8 millones) y con una operación de recompra de deuda para que la moneda estadounidense no pasara de los $ 35,2. Sin embargo en las últimas tres jornadas superó el umbral y el BCU no intervino.

Durante la jornada, la divisa estadounidense se movió entre $ 35,39 y $ 35,41 para cerrar en este último precio.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron US$ 14,9 millones en 32 transacciones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó mínimamente, un centésimo, y cerró en $ 34,66 a la compra y $ 36,16 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense finalizó en 3,88 reales con una suba de 0,57% respecto al viernes. Con respecto al cierre del año pasado, el billete verde acumula un alza de 0,09%.

En el mismo sentido en Argentina el dólar aumentó 0,11% con respecto a la jornada previa al cerrar en 44,9 pesos argentinos,. En lo que va del año la moneda estadounidense acumula un incremento de 19,1%.

A nivel global, el dólar subió ayer después de que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para evitar la imposición de aranceles, mientras que el euro flaqueó luego de que fuentes dijeron que el Banco Central Europeo (BCE) estaba abierto a recortar las tasas de interés si se desaceleraba el crecimiento económico.

La semana pasada, el dólar se depreció ante el temor de que las disputas comerciales perjudicarían a la economía global.

En Europa, el euro se debilitó luego de que dos fuentes familiarizadas con las discusiones políticas del BCE dijeron el domingo que un recorte de tasas era probable si la economía del bloque se estanca nuevamente tras su expansión de 0,4% en el primer trimestre.