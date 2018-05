Dólar con mayor aumento semanal en casi un año

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio a $ 30,221 con un aumento de 0,72% y con ello en la variación semanal "punta a punta" (frente al viernes previo) registró un incremento de 3,71% (el mayor desde el 31 de mayo de 2013 cuando subió un 5,17%).

Como consecuencia acumula una suba de 5,68% en lo que va del mes y de 5,07% en lo que va del año. El Banco Central (BCU) al igual que en la sesión del miércoles, realizó operaciones forward (vendió US$ 15 millones a uno y dos meses) para enviar señales al mercado con el fin de moderar las expectativas al alza.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió 17 centésimos tanto a la compra como a la venta al finalizar en $ 29,65 y en $ 30,85 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total 36 transacciones por un monto de US$ 17,12 millones y esta cifra asciende a US$ 94,07 millones en la semana. Se trata de la menor operativa semanal registrada desde el pasado 21 de julio, instancia en la que se transaron apenas US$ 34,01 millones.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 30,07 y un precio máximo de $ 30,40, para cerrar finalmente en $ 30,25.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó en 3,6008 reales con un aumento de 1,52%, recuperando poco mas de lo perdido en la sesión previa (1,35%). En Argentina, la divisa volvió a subir y marcó otro récord (ver aparte).

A nivel internacional, el índice dólar que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas extranjeras descendió por tercera sesión consecutiva, esta vez un 0,15% a 92,603. Luego de tres semanas consecutivas al alza, registró una caída semanal de 0,04%. CON INFORMACIÓN DE REUTERS