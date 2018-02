Dólar: la mayor baja en 12 meses pese a compras récord del Central

El dólar estadounidense tuvo una fuerte presión a la baja en enero, con una fuerte presencia del Banco Central (BCU) interviniendo en el mercado para evitar una caída más significativa. El billete verde osciló en el mes entre un precio mínimo de $ 28,357 sobre fines del mismo y un precio máximo de $ 28,72 el primer día hábil del año.

El tipo de cambio cerró por tercer mes consecutivo a la baja y registró en esta instancia un caída "punta a punta" (frente al cierre de diciembre) de 1,37%. Es la mayor caída desde enero de 2017 (había sido 3,66% esa vez). Ayer, el dólar se negoció a $ 28,371.

En el transcurso del mes, la autoridad monetaria "salió al mercado" prácticamente en todas las sesiones en las que hubo operativa, a excepción de cuatro jornadas en las que no lo hizo. Adquirió directamente un total de US$ 541,3 millones en el mes (récord histórico). Para tener una idea, en todo 2017 había comprado (directa e indirectamente) US$ 3.624 millones.

En el mes se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) 1.830 transacciones por un monto equivalente a US$ 996,04 millones

Durante las 22 sesiones de operativa hubo 13 días en los cuales el dólar descendió, ocho en los que finalizó al alza y una sesión en la cual permaneció estable.

Por su parte, el valor medio del dólar fondo promedio durante el mes fue de $ 28,529, con un descenso de 1,1% respecto al mes de diciembre y configura el tercer mes consecutivo en que el valor medio del dólar cae. Se trata del menor valor medio del billete verde desde el pasado mes de junio, instancia en la cual ascendió a $ 28,364.

Al público el dólar presentó un descenso "punta a punta" mensual de 1,16% a la compra y de 1,14% a la venta (finalizando en $ 28,02 y en $ 28,72 respectivamente).